Юным жителям Подмосковья напомнили о правилах цифровой безопасности

Ежегодно миллионы несовершеннолетних детей становятся жертвами мошенничества в интернете. Именно поэтому, как только у ребенка появляется доступ в интернет, необходимо рассказать ему о финансовой грамотности и дать советы, как обезопасить себя от злоумышленников.

В первую очередь детям стоит рассказать о том, что к незнакомцам в интернете стоит относиться с осторожностью. Для безопасности сделайте профиль ребенка в социальных сетях закрытым или ограничьте настройками возможность другим пользователям добавляться в друзья, присылать сообщения, комментировать посты и фотографии.

Зачастую мошенники скрываются на сайтах, которые привлекают детское внимание. Это порталы соцсетей, развлекательных каналов и онлайн-игр. Там злоумышленники часто притворяются детьми. Такой метод называется кэтфишинг.

Подросткам предлагают заработать деньги через игрового бота, но для их вывода потребуется заплатить «комиссию». Также подросткам предлагают «подработку» – для этого необходимо перевести деньги со счета на счет или обналичить за процент.

Кроме того, мошенники создают поддельные сайты игры и подделывают профили знакомых в социальных сетях, чтобы потом «попросить денег в долг». Еще один из излюбленных метод злоумышленников – получить личную информацию и начать шантажировать детей.

Отметим, что дети более уязвимы перед мошенниками и без подготовки ребенок не распознает обман, ведь он пока не понимает рисков и очень доверчив. Также стоит рассказать детям, что ПИН-код и CVV-код – секретная информация, сообщать которую никому нельзя.

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