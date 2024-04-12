Юным жителям Мытищ вручили первые паспорта в День космонавтики

Для юных мытищинцев стало большой честью получить паспорт гражданина в годовщину первого полета человека в космос. Елена Кондакова поздравила ребят и выразила уверенность, что каждый из них воплотит в жизнь свои мечты и совершит множество благих поступков.

«И спустя несколько лет мы будем гордиться тем, что их путь начался именно здесь, в Мытищах. Возможно, некоторые из них отправятся на исследование космоса, создадут новаторские машины, в то время как другие станут преподавателями, медиками или учеными. Но самое важное - чтобы они все стали добрыми людьми», - отметила почетный гражданин Мытищ Елена Кондакова.

Ранее космонавты с орбиты поздравили россиян с Днем космонавтики.

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