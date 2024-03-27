27 марта 2024, 22:23

Юным жителям Лобни вручили первые паспорта

Unsplash
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В Лобне состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов юным жителям. Мероприятие прошло в школе № 4.

Свой главный документ получили семь школьников. Глава городского округа Лобня Анна Кротова поздравила ребят и сказала им напутственные слова.

«Дорогие ребята, я хочу поздравить вас с одним из самых главных дней в вашей жизни. Потому что сегодня вы получаете самый важный документ на всей территории нашей страны. И самое главное, что этот документ подтверждает, что именно сегодня вы стали взрослыми», - отметила глава Лобни.

В завершение участники церемонии получили памятные презенты и сделали совместное фото на память.

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Паспорта Лобня Школьники
27 марта 2024, 23:07
Муниципальный форум «Управдом» проведут в Ступине 28 марта
Министерство территориальной политики МО
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Муниципальный форум «Управдом» проведут в Ступине 28 марта в 16:00. Мероприятие пройдет в здании окружной администрации на улице Андропова, 43а/2.

В ходе форума участники обсудят вопросы газовой безопасности, подготовки жилищного фонда к весенне-летнему периоду и другие аспекты в сфере ЖКХ.

Кроме того, отдельное внимание уделят вопросам сроков и качества уборки, а также благоустройству территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Ступино
27 марта 2024, 23:05
Очередной рейд по уклонистам от воинского учета провели в Подольске
Медиасток.рф
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В Подольске прошел очередной рейд по выявлению граждан призывного возраста недавно получившим гражданство России, но так и не вставшим на воинский учет. Сотрудники выдали им повестки в военкомат. Совместные розыскные мероприятия провели представители администрации муниципалитета, военного комиссариата и сотрудники полиции.

Недавно специалисты осмотрели общежитие на территории одного из предприятий Подольска. Особое внимание сотрудники уделяют мужчинам призывного возраста. В ходе каждого рейда выдают от пяти до десяти повесток. Решение о прохождении воинской службы примут по результатам медосмотра.

Уклонение от призыва влечет уголовную ответственность для лиц мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет. Им грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

В последнем рейде было проверено 30 человек, из которых двое не стояли на воинском учете. Им были вручены повестки для явки в военкомат Подольска. В случае их невыполнения, они будут оштрафованы на 30 тысяч рублей.

Подобные проверки будут продолжаться до конца весеннего призывного срока, то есть до июня текущего года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Ступино
27 марта 2024, 22:38
Глава Ступина Мужальских поздравил с 85-летием долгожительницу Эльвиру Тихонович
Администрация Ступино г.о.
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Жительница Ступина Эльвира Тихонович отметила свое 85-летие. Поздравление с юбилеем женщине выразил руководитель муниципалитета и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

Глава округа передал имениннице поздравительное обращение от губернатора Московской области Андрея Воробьева и подарки. Сергей Мужальских пожелал ей крепкого здоровья, хорошего настроения, любви и заботы со стороны близких людей.

Эльвира Тихонович родилась в Краснодаре в 1939 году. В детстве семья переехала в Московскую область - в Каширу. В период войны отец и брат Эльвиры воевали на фронте, и, к счастью, вернулись домой живыми. После окончания войны, выйдя замуж, Эльвира вместе со своим мужем обосновалась в Ступине.

На протяжении более чем 35 лет женщинаработала инженером-конструктором на предприятии ПАО «Научно-производственное предприятие „Аэросила“. В настоящее время Эльвира Тихонович вышла на пенсию, у нее есть дети, внуки и правнуки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ступино
27 марта 2024, 22:24
Жителям Химок напомнили о преимуществах электронных счетов за ЖКХ
Freepik
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Жителям Химок рассказали о преимуществе электронных счетов. Клиенты МосОблЕИРЦ могут подписаться на услугу, что позволяет получать платежные документы исключительно в цифровом формате, без бумажных копий.

Электронный платежный документ представляет собой точную копию бумажной версии, однако он обладает рядом преимуществ. Он дает возможность оплачивать коммунальные услуги онлайн, он никогда не потеряется и не утратит свою актуальность, а также его можно скачать в качестве квитанции за любой период времени.

Кроме того, он помогает сохранить природные ресурсы, а также поступает несколько дней раньше, чем бумажная квитанция по почте. Оплатить электронный счет можно через электронную почту или в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Для оформления подписки необходимо зайти в личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении и выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде» в разделе «Платежи».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Химки

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