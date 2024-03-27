Юным жителям Лобни вручили первые паспорта
В Лобне состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов юным жителям. Мероприятие прошло в школе № 4.
Свой главный документ получили семь школьников. Глава городского округа Лобня Анна Кротова поздравила ребят и сказала им напутственные слова.
«Дорогие ребята, я хочу поздравить вас с одним из самых главных дней в вашей жизни. Потому что сегодня вы получаете самый важный документ на всей территории нашей страны. И самое главное, что этот документ подтверждает, что именно сегодня вы стали взрослыми», - отметила глава Лобни.
В завершение участники церемонии получили памятные презенты и сделали совместное фото на память.
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