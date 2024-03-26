Юным жителям Ленинского округа вручили первые паспорта

Станислав Каторов выразил радость по поводу возможности вручить юным жителям их первые паспорта, назвав этот момент важным и торжественным. Он отметил, что паспорт - это важный и основной документ для каждого гражданина Российской Федерации. Его получение повышает ответственность перед страной.

«Ребята, я надеюсь, знают об этом и с честью будут выполнять возложенные на них обязанности», - добавил Каторов.

В пресс-службе отметили, что на церемонии, помимо паспортов, ребятам также вручили памятные подарки с символикой Ленинского городского округа.

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