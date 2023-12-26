Юным футболистам в Серпухове подарили форму и мячи к Новому году

«Все началось с акции Единой России „Собери ребенка в школу“. В конце августа привезли в серпуховскую семью рюкзаки со всем необходимым для учебы. Тогда я и познакомился с Сашей Бутыриным», - рассказал Коган.

По словам депутата, позже Саша нашел его в соцсетях и попросил помочь команде обновить футбольную форму. Так, в школьную секцию передали 20 комплектов формы и семь мячей. Депутат поздравил ребят с наступающим праздником, пожелал продуктивных тренировок и побед.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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