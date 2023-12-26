26 декабря 2023, 18:39

Юным футболистам в Серпухове подарили форму и мячи к Новому году

Unsplash
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Депутат Госдумы Александр Коган в преддверии Нового года посетил воспитанников футбольной секции при школе № 11 в Серпухове. Ребята получили в подарок новую форму и инвентарь.

«Все началось с акции Единой России „Собери ребенка в школу“. В конце августа привезли в серпуховскую семью рюкзаки со всем необходимым для учебы. Тогда я и познакомился с Сашей Бутыриным», - рассказал Коган.

По словам депутата, позже Саша нашел его в соцсетях и попросил помочь команде обновить футбольную форму. Так, в школьную секцию передали 20 комплектов формы и семь мячей. Депутат поздравил ребят с наступающим праздником, пожелал продуктивных тренировок и побед.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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Спортсмены Дети Футбол
26 декабря 2023, 18:52
Еще 19 учреждений в Подмосковье назвали в честь государственных и общественных деятелей
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Министерство территориальной политики присвоило почетные имена государственных и общественных деятелей 19 подмосковным учреждениям в 2023 году. Речь идет об образовательных, медицинских и культурных организациях.

«Одно из направлений деятельности нашего ведомства - присвоение почетных имен государственных и общественных деятелей государственным предприятиям и учреждениям Московской области», - уточнили в министерстве.

Так, в этом году школу № 3 в Дедовске назвали в честь дважды Героя Советского Союза Белобородова, школа № 15 получила имя Героя Российской Федерации Буриличева, а детская областная больница обрела имя Леонида Рошаля.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дети Футбол
26 декабря 2023, 18:06
Сотрудники онкодиспансера в Балашихе победили на конкурсе «Подмосковный врач»
Ирина Мальцева
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Онколог консультативно-диагностического центра Людмила Лазовская и врач-онколог отделения опухолей молочной железы и кожи № 6 Московского областного онкологического диспансера в Балашихе Александр Белко стали победителями конкурса «Подмосковный врач». Медики также получили губернаторскую премию.

Конкурс проводился в три этапа: компьютерное тестирование, практические задания на симуляционном оборудовании и собеседование. Победителей определяла экспертная комиссия, в которую вошли главные внештатные специалисты, представители научного сообщества и практикующие медики больниц региона.

Лучшими в Московской области стали 100 врачей, 30 фельдшеров и 20 медсестер и медбратьев. По условиям конкурса, опыт работу участников должен быть не меньше десяти лет. Например, Александр Белко 12 лет трудится в Московском областном онкодиспансере.

«Эта первая для меня награда подобного уровня, поэтому вдвойне приятно и волнительно, когда твоя работа оценивается коллегами, профессиональным сообществом. Это дает двойную уверенность и нам, и нашим пациентам», - прокомментировал Белко.

Людмила Лазовская трудится в онкодиспансере уже 26 лет. Ежедневно врач принимает более 20 пациентов, которым помогает в выявлении и лечении новообразований.

«Супруг тоже работает вместе со мной в МООД. У нас трое детей. Старшая дочь стала медиком. Так сложилось, что все наши друзья тоже врачи, и общая встреча на любом празднике через десять минут становится консилиумом. Но я очень люблю свою профессию», - подчеркнула Лазовская.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Медицина Балашиха
26 декабря 2023, 18:00
Работники «Мособлпожспаса» собрали ель из пожарных рукавов в Щелкове
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Сотрудники пожарно-спасательной части № 300 «Мособлпожспаса» провели челлендж. Они собрали новогоднюю елку из пожарных рукавов в Щелкове.

Вес конструкции составил около 50 килограммов. Ствол и ветви ели сделали из пожарных рукавов, а в качестве украшений использовали огнетушители, конусные ведра и другие вещи, которые используют при тушении пожаров.

«В период новогодних праздничных дней происходит на территории РФ, Московской области рост пожаров в связи с тем, что все хотят повысить праздничное настроение. В этот период населению не нужно оставлять без присмотра всякие новогодние украшения и, уходя из дома, или в ночное время их выключать», - сообщил начальник ПСЧ-300 теруправления № 5 «Мособлпожспаса» Владимир Пискун.

Этим челленджем жителям напомнили о необходимости соблюдать технику безопасности в новогодние праздники.

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Спасатели
26 декабря 2023, 17:56
Операторы горячей линии ГУСТ провели более 11 тысяч консультаций с начала года
ГУСТ
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Сотрудники горячей линии ГУСТ Подмосковья провели свыше 11 тысяч консультаций с начала года. По телефону жители могут уточнить законодательные моменты или оставить замечания по поводу работы коммунальных служб.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, операторы старались решить каждый вопрос жителей.

«Такая обратная связь важна, ведь она позволяет нам увидеть, где требуются улучшения и дополнительные усилия», - сказала она.

Светлана Аипова добавила, что часто жители обращаются на горячую линию по вопросам, которые не относятся к работе ведомства. В таких случаях их перенаправляют в профильный организации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Работа

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