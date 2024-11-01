Юным футболистам «Метеора» в Балашихе вручили новую спортивную форму

Форму самого высокого качества от фирмы, которая одевает команды мастеров Российской Премьер-Лиги, вручили ребятам управляющая балашихинским отделением банка Елена Ярец, сотрудники спортивной школы, а также член фракции «Единая Россия» Евгений Николаев.

«Как координатор партийного проекта „Детский спорт“ стараюсь привлечь благотворителей и спонсоров к поддержке детского спорта. Футболистов „Метеора“ 2015 года рождения на тренировке поджидал сюрприз. С пожеланиями больших футбольных достижений вручали спортивную форму, которую закупил нам Московский кредитный банк. Сердечно благодарим за участие в жизни команды и школы!» - Евгений Николаев.

Тренер юных футболистов Михаил Шевяков от лица команды поблагодарил спонсоров за приятный и нужный подарок и заверил, что в такой форме команда добьется самых высоких результатов в первенстве Московской области по футболу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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