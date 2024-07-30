Юным дмитровчанам вручили первый паспорт во дворце культуры «Созвездие»

На торжественной церемонии собрались подростки, которым исполнилось 14 лет. Депутат Совета депутатов округа Роман Сунгуров поздравил ребят и пожелал им быть достойными гражданами России. Вместе с первым документом юные дмитровчане получили памятные подарки.

«Каждый месяц в торжественной обстановке мои заместители, депутаты, общественные деятели вручают жителям округа, достигшим 14-летнего возраста, их первый паспорт. Церемония вручения - это всегда очень торжественное и трогательное мероприятие как для ребят, так и для их родных. Желаю нашей молодежи верить в себя, в любых обстоятельствах оставаться хорошими людьми и патриотом нашей великой страны», - прокомментировал вручение глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке - нужно подать заявление в МФЦ в течение месяца после дня рождения. Специалисты оформят участие.

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