Юных жителей Химок угостили бесплатным мороженым в День защиты детей

Угоститься мороженым и попкорном можно было в парках Толстого, Величко, «Подрезково» и «Экоберег», а также в зеленой зоне «Дубки».

«Очень приятно, что в День защиты детей для наших ребят придумали столько интересных активностей, конкурсов, раздали всеми любимое мороженое и сладости. Особенно радостно наблюдать за искренними эмоциями детей, их улыбками, сияющими от счастья глазами, слышать их смех. Хочется, чтобы каждый ребенок в этот день почувствовал себя счастливым», - поделилась жительница городского округа Химки Валерия Смирнова.

К празднику во всех микрорайонах округа пройдут фестивали, концерты, мастер-классы и конкурсы.

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