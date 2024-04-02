Юные жители Воскресенска стали лауреатами международного фестиваля творчества в Коломне

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Деятели культуры и искусства в составе жюри оценивали конкурсантов по восьми номинациям. Среди лауреатов оказались творческие коллективы и солисты Центра культуры и досуга «Москворецкий», Дворцов культуры «Цементник» и «Юбилейный».

Кроме того, воспитанники студии изобразительного искусства «Кисточка» завоевали наивысшие награды фестиваля в номинации «Мир моими глазами». Руководители коллективов получили благодарности за высокий профессионализм и культурное развитие детей.

Конкурс организовал Центр национальных культур и искусств «Град Мастеров» при поддержке Министерства культуры Московской области и общественной организации «Ассамблея народов России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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