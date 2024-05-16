Юные жители Одинцова получили более 80 дипломов на всероссийской олимпиаде школьников

Наибольшее число наград у школьников по обществознанию - 24, чуть меньше по английскому языку - 20, на третьем месте право - 18. Удалось показать успехи и на олимпиаде по иностранным языкам - французскому и китайскому, а также по искусству, истории, экономике, экологии, технологии, биологии, географии и литературе. Одинцовские ребята получили на 30 дипломов больше по сравнению с прошлым годом.

Среди победителей старшеклассники 10 учебных заведений округа: Одинцовской лингвистической гимназии, гимназии № 4, гимназии Святителя Василия Великого, лицея № 10, лицея № 2, лицея № 6 имени Пушкина, Зареченской средней школы, школы «КвантУм», образовательного центра «Флагман» и гимназии имени Примакова.

Стоит отметить, что на заключительном этапе среди участников из Подмосковья было 74 победителя и 367 призеров. Они поставили новый рекорд в общем зачете по числу наград.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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