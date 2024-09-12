12 сентября 2024, 00:43

Юные туристы из Мытищ стали участниками экспедиции на Южный Урал этим летом

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Воспитанники детского-юношеского центра «Галактика» из Мытищ в июле отправились в туристический поход на Южный Урал. Ребята осваивали походные навыки, приемы оказания первой помощи и изучали топографию.

Лето юных туристов из мытищинского центра «Галактика» было наполнено приключениями и увлекательными путешествиями по самым красивым местам Южного Урала.

Ребята побывали на знаменитой Белой реке в Башкортостане, известной своими живописными пейзажами. Под руководством опытных педагогов Ольги Калининой и Сергея Барбашова дети быстро научились устанавливать лагерь и размещать палатки, разводить костер и готовить пищу в полевых условиях. Покидая стоянку, туристы всегда убирали за сбой мусор и придерживались девиза: « После нас стоянка должна быть чище, чем до нас! ».

Несмотря на сложные погодные условия, маленькие путешественники проявили выносливость, ответственность и командный дух.

Вернувшись домой, они подготовили подробные отчеты о своем походе и сплаве. Воспитанники успешно справились со всеми задачами, получили ценный опыт и новые знания.

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Урал Дети Мытищи Туризм
12 сентября 2024, 00:24
Свыше 100 заявок на господдержку подали предприниматели в Мытищах за лето
Медиасток.рф
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Различные способы господдержки развивают малое и среднее предпринимательство в Подмосковье. Около 100 заявок на участие в программной помощи поступило от бизнесменов из городского округа Мытищи.

Администрация Мытищ предоставляет владельцам бизнеса поддержку разного рода. Это может быть финансовая помощь в виде субсидий, грантов, кредитов, займов и гарантий. Также господдержка может выражаться в предоставлении консультаций, сопровождении инвестиционных проектов, предприниматели могут стать участниками программ повышения производительности труда, семинаров и встреч.

Подробнее о доступных программах поддержки можно узнать по телефону: 8 (495) 581-61-13, либо обратиться лично в единое окно «Мой бизнес» по адресу: улица Карла Маркса, дом № 4, телефон: 8 495 505-59-79.

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Мытищи Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
11 сентября 2024, 23:56
Многодетные семьи из Мытищ получат выплату в 400 тысяч вместо участка
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Получить денежную компенсацию вместо земельного участка смогут многодетные семьи городского округа Мытищи. Сумма выплаты составит 400 тысяч рублей.

Заместитель главы городского округа Мытищи Ярослав Башлыков на еженедельном оперативном совещании в администрации сообщил о поправках в закон о поддержке многодетных семей. Теперь такие семьи, имеющие право на бесплатный земельный участок, могут вместо него получить единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей.

Семья может выбирать: дальше оставаться в очереди и ждать, когда им выделят земельный участок, либо получить денежную выплату по заявлению. Право на компенсацию имеет один из родителей: одинокая мать или одинокий отец, усыновитель, отчим или мачеха, представляющий интересы многодетной семьи. Выплату можно получить только один раз, заявление подают через госуслуги.

Для оформления денежной компенсации необходимо предоставить следующие документы: паспорт, документы, выданные компетентными органами иностранных государств в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне пределов территории Российской Федерации, согласия заявителя и членов многодетной семьи на предоставление выплаты, согласия заявителя и членов многодетной семьи на обработку персональных данных.

За первый месяц поступило более 160 запросов на денежную компенсацию, 45 из них уже одобрили.

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Мытищи Семья
11 сентября 2024, 23:07
Долголеты из Истры посетили госархив кинофотодокументов в Красногорске
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Участники «Активного долголетия» побывали на экскурсии в Российском государственном архиве кинофотодокументов в Красногорске. Они смогли встретиться и пообщаться с известным режиссером Александром Ильиным.

До конца сентября пенсионеры планируют посетить архив еще раз.

Присоединиться к клубу «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев одобрил бесплатное посещение музеев для пенсионеров Московской области.

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Деятель кино рассказал о своем творческом пути и о киноиндустрии, а также вместе с долголетами посмотрел документальный фильм «Дети капитана Зорченко». Активисты также посетили выставку, на которой представлены старинные кадры, кинохроники и фотодокументы XIX века.

Истра Экскурсии Активное долголетие
11 сентября 2024, 22:25
Личную коллекцию экспонатов искусствоведа Миловидова подарят музею в Мытищах
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Мытищинскому историко-художественному музею передадут коллекцию произведений искусствоведа Льва Миловидова. Заслуженный деятель искусств России называет ее «Малой Третьяковкой».

Торжественная передача художественных экспонатов коллекции искусствоведа Льва Миловидова состоится в залах Мытищинского историко-художественного музея 13 сентября в 12:00. Выставку учреждения пополнят работы известных российских художников: Виталия Миронова, Евгения Долгачева, Вадима Петрова, Владимира Потемкина, Вениамина Воробьева и других.

Горожане и гости Мытищ смогут посмотреть обновленную экспозицию 14 и 15 сентября.

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Мытищи Музеи История

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