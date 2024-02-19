Юные танцоры Наро-Фоминска посетили мастер-класс от солиста театра Todes Дениса Ишметова

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Танцевали все вместе - городские коллективы различных направлений танца - от классического до народного. По словам участницы мастер-класса Миланы, занятие прошло очень интересно и полезно.

«Денис очень вдохновляет! Такие мастер-классы - отличная „встряска“, возможность выучить новые связки, пообщаться с профессионалами и сделать шаг вперед!» - рассказала Милана.

Денис Ишметов отметил, что его главная задача - раскрыть внутреннее состояние каждого ребенка.

«С удовольствием наблюдал за тем, как, отбросив волнение, танцоры импровизировали!» - добавил Ишметов.

Напомним, что это уже второй мастер-класс от известного танцора, который прошел в Наро-Фоминске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий.

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