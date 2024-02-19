Юные танцоры Наро-Фоминска посетили мастер-класс от солиста театра Todes Дениса Ишметова
Солист театра Аллы Духовой Todes Денис Ишметов провел для юных танцоров Наро-Фоминска мастер-класс. Занятия по хореографии прошли в Центральном дворце культуры «Звезда».
Танцевали все вместе - городские коллективы различных направлений танца - от классического до народного. По словам участницы мастер-класса Миланы, занятие прошло очень интересно и полезно.
«Денис очень вдохновляет! Такие мастер-классы - отличная „встряска“, возможность выучить новые связки, пообщаться с профессионалами и сделать шаг вперед!» - рассказала Милана.
Денис Ишметов отметил, что его главная задача - раскрыть внутреннее состояние каждого ребенка.
«С удовольствием наблюдал за тем, как, отбросив волнение, танцоры импровизировали!» - добавил Ишметов.
Напомним, что это уже второй мастер-класс от известного танцора, который прошел в Наро-Фоминске.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».