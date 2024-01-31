Юные спортсмены из Подольска завоевали 20 наград на областных соревнованиях по гимнастике

Соревнования, проходившие в Наро-Фоминске, собрали 165 спортсменов из 15 муниципалитетов региона. Молодые подольчане одержали два золотых триумфа, 11 раз взошли на вторую ступень пьедестала и семь раз удостоились бронзы.

Одной из звезд команды стала Анастасия Митюшкина, которая завоевала награды в каждом виде программы, включая прыжки, брусья, бревно, вольные упражнения и многоборье. Вместе с Варварой Алексовой, Ириной Нягу и Софьей Владимировой она выступала за команду девочек 2011 года рождения, которая заняла почетное второе место.

Отметим, что школу «Лидер», насчитывающую 350 воспитанников, поддерживает администрация округа. Занимаются спортсмены бесплатно.

Среди других достижений подольчан следует отметить выступление Сергея Стребулаева, который завоевал бронзу на гимнастическом коне, а также успехи Анны Чуйкиной и Ксении Бородачевой, которые продемонстрировали мастерство в прыжках и многоборье.

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