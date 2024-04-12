Юные спортсмены из Подольска отправятся в Японию на первенство по карате

Уже 28 апреля подольские юниоры в составе сборной России отправятся в Японию, чтобы представить свою страну на открытом первенстве. Пять талантливых спортсменов от клуба проходят интенсивную подготовку, тренируясь до пяти раз в неделю в течение всего года.

Клуб «Подольск Додзе» известен своим высоким уровнем подготовки спортсменов, что подтверждается многочисленными мировыми наградами.

«Первенство мира по детям мы выиграли больше 20 раз. Больше 20 спортсменов - но это детский спорт. Все, что касается взрослого спорта, то в ноябре 23 года в этом спортивном году - который сейчас продолжается, - мы заняли на чемпионате мира по два первых, вторых и третьих места. Такой результат у нас впервые, мы сами были приятно удивлены», - сказал Максим Аборин, главный тренер клуба «Подольск Додзе».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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