13 ноября 2024, 19:06

Юные спортсмены из Лобни взяли бронзу на турнире по боевому самбо

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В Подмосковье прошел семинар-практикум по физической подготовке для мальчиков девяти — двенадцати лет. Спортсмены из Лобни достойно выступили, заняв призовые места.

На турнире ребята из спортивной школы «Академия спорта» под руководством тренера Кирилла Димитрова завоевали бронзовые медали. Милан Сырбу в весовой категории тридцать четыре килограмма и Михаил Сиверсов в категории сорок шесть килограммов показали отличные результаты, проявив свои таланты.

Лобня активно поддерживает спортивные секции: здесь действуют восемнадцать бюджетных направлений, среди которых популярны футбол, дзюдо, тхэквондо, фехтование и другие виды спорта. Городская инфраструктура для спорта также развивается - сейчас строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

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Спортсмены Лобня
13 ноября 2024, 19:06
Готовность реконструируемых парка Победы и стелы в Пущине достигла 99%
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В Пущине завершается благоустройство парка Победы и стелы, которая посвящена памяти героев Великой Отечественной войны. Совсем скоро территорию полностью подготовят к сдаче.

Рабочие уже обновили инженерные сети, уложили плитку и асфальт, озеленили территорию, установили светильники и камеры видеонаблюдения. Им предстоит установить часть урн, лавочек и ограждения, подключить газоснабжение Вечного огня к общей магистрали.

Реконструкция идет по госпрограмме Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» за счет бюджетов Московской области и муниципалитета.

Работы уже завершают и на смотровой площадке. Здесь уложили плитку и установили новое освещение.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Серпухов
13 ноября 2024, 18:33
Подмосковные компании поучаствовали в деловой выставке на Ближнем Востоке
Фонд ВЭД МО
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Подмосковные компании приняли участие в 34-й международной строительной выставке в Эр-Рияде. Организовал мероприятие Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, регион представили шесть компаний на коллективном стенде.

Среди них производитель систем защиты от протечек воды из Мытищ, производитель термообработанных фасадных и террасных досок из Луховиц и другие.

Подмосковные предприниматели провели более тридцати встреч с потенциальными партнерами в рамках деловой выставки.

Кроме того, на полях форума участники обсудили двустороннее сотрудничество между саудовскими и подмосковными компаниями.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности профинансировал аренду выставочных площадей, регистрационные сборы, установку коллективного регионального стенда, а также помог найти и подобрать потенциальных иностранных покупателей и организовал техническое и лингвистическое сопровождение переговоров.

Инвестиции Выставки Мытищи Переговоры Ближний Восток
13 ноября 2024, 18:32
Более 20 новых табличек о запрете выхода на лед установили в Истре
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Таблички «Выход на лед запрещен» установили сотрудники муниципальной службы содержания территорий вблизи водоемов. Обновили 25 плакатов по всему округу.

Информационные щиты устанавливают на берегах как искусственных, так и природных водоемов, чтобы предотвратить несчастные случаи. Зимние предостерегающие знаки ежегодно появляются до того, как на поверхности воды образуется тонкий слой льда. Уже сделали более 20 табличек в населенных пунктах: поселок Снегири, село Рождествено, деревня Ленино, деревня Садки, деревня Дедово-Талызино, в городе Дедовск и других.

На всех табличках указан единый телефон службы спасения «112», чтобы в случае чрезвычайной ситуации жители могли обратиться за помощью. В планах у коммунальных служб установить еще 11 табличек «Выход на лед запрещен».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Водоемы
13 ноября 2024, 18:29
Урок ко Дню военного разведчика провели для школьников в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Открытый урок, приуроченный ко Дню военного разведчика, провели для воспитанников спортивной школы «Виктория». Ребятам рассказали о тонкостях сложной профессии.

Спикером на мероприятии выступил ветеран боевых действий, полковник запаса Юрий Михайлович Карпунов. Юные спортсмены узнали о нелегком труде военного разведчика и истории праздника.

Встречу провели в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений», который направлен на сохранение исторической правды России. Непосредственное участие в подобных мероприятиях принимают активисты и волонтеры округа. Помимо этого, они регулярно организовывают мастер-классы по плетению маскировочных сетей, созданию окопных свеч и помогают в сборе гумманитарного груза участникам специальной военной операции и их семьям.

«В Химках живет очень много неравнодушных людей, которые готовы посвятить свое время и силы помощи тем, кто в этом нуждается. Благодаря слаженной работе команды администрации, совета депутатов и личному участию главы городского округа Дмитрия Волошина, вместе с ними нам удалось организовать сбор необходимых вещей и медикаментов для отправки в зоны боевых действий. Только за этот год из Химок отправили более 500 тонн гуманитарного груза», - поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Волонтеры Военные

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