02 июня 2024, 21:13

Юные спортсмены из Чехова сдали нормативы ГТО по бегу

Медиасток.рф
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Около 30 юношей и девушек сдали нормативы ГТО по бегу на стадионе «Химик» городского округа Чехов. С каждым годом количество желающих испытать себя увеличивается.

Жители Чехова сдали нормативы комплекса ГТО по бегу на стадионе «Химик» городского округа Чехов. Около 30 юношей и девушек разного возраста пробежали дистанции в 30, 60 и 100 метров, а также в один, два и три километра. От имени главы округа всех участников приветствовал Юрий Головин.

«Ребята, я желаю вам легкой пробежки. Самое главное - бежать легко, дышать полной грудью и финишировать первым», - сказал заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Юрий Головин.

В округе ежегодно сдают ГТО около тысячи человек. На золото выполняют нормативы более трети. Остальные получают серебряные и бронзовые знаки.

В этом году возрожденный комплекс «Готов к труду и обороне» празднует десятилетие. В Чехове ежегодно процент сдающих нормативы растет, в том числе среди сотрудников предприятий и людей различных профессий. Предыдущее мероприятие в местном дворце спорта «Олимпийский» собрало более 400 участников. В юбилейный год ожидается еще большее количество участников. Нормативы будут сдавать и на базе всех образовательных и спортивных школ округа.

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Спортсмены Чехов
02 июня 2024, 22:09
Более тысячи жителей Котельников отпраздновали День защиты детей в Кузьминском парке
Медиасток.рф
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В День защиты детей в Кузьминском лесопарке прошло общеобластное мероприятие «Город профессий». Его посетили более 1000 жителей Котельников.

День защиты детей в Котельниках отметили масштабным мероприятием «Город профессий». В Кузьминском лесопарке военные и медики, работники театра и художники, музыканты, садоводы и другие специалисты погружали юных жителей в мир профессий. Здесь прошло костюмированное шествие, квесты для школьников, анимационная программа с творческими мастер-классами, настольными играми и шоу мыльных пузырей. Каждого ребенка угостили мороженым от губернатора Московской области и главы округа.

«День защиты детей - великолепный праздник. И конечно, он важен очень для взрослых. Мы должны оберегать и любить своих детей. Мы должны сделать все для того, чтобы они росли в благополучии, счастье, радости и видели только мирное небо над головой», - сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Мероприятие, которое посетило более 1000 жителей, организовала администрация округа при поддержке Министерства культуры и туризма, Министерства социального развития Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков».

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Праздники Дети Котельники
02 июня 2024, 21:42
Выездная администрация прошла в поселке имени Цюрупы в Воскресенском округе
Медиасток.рф
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На встречу с жителями поселка имени Цюрупы приехало руководство Воскресенска, а также представители предприятий сферы ЖКХ, благоустройства, здравоохранения и образования. Большинство вопросов касались медицинского обслуживания и качества дорог.

Формат выездных администраций давно популярен среди жителей Воскресенского округа, проживающих в отдаленных селах и деревнях. Он позволяет получить ответы на вопросы лично и оперативно решить волнующие проблемы. В этот раз в поселок имени Цюрупы на встречу с жителями приехали представители предприятий сферы ЖКХ, благоустройства, здравоохранения и образования, а также глава городского округа.

«Так как у нас обширное информирование, приехали жители не только с самой Цюрупы, но и из Конобеева, из Нерской… Даже из города приехали. Это востребовано, и мы принимаем всех. Мы здесь находимся до самого последнего посетителя, пока не ответим на все вопросы. Я надеюсь, мы каждому жителю поможем», - заявил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Большинство вопросов касались темы медицинского обслуживания. Адресные разъяснения давали заместитель министра здравоохранения Московской области Геннадий Легостаев и заместитель главного врача Воскресенской больницы Наталья Муравьева. Вторая популярная тема была связана с качеством дорог. Администрация округа взяла все озвученные жителями вопросы на контроль.

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Здравоохранение Дороги Воскресенск
02 июня 2024, 20:53
Сборная СМИ "Мытищи" выиграла бронзу регаты в Пестове
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Девять команд СМИ приняли участие в регате для партнеров спортивной программы Tenzor International Cup. Третье место заняла сборная из Мытищ.

Перед стартом спортивной программы Tenzor International Cup в Пестово состоялась традиционная партнерская регата. В трех гонках поучаствовали девять команд: «Ведомости», «Известия», «ЭОС», «Мир24», «360.ru», «5 океанов», мультимедийный информационный центр «Известия», партнеры из Timeout и «Национальной службы новостей», а также сборная средств массовой информации «Мытищи».

Многие участники не в первый раз попали в Tenzor Sailing Club. В итоге победу одержала команда «Мир24», на втором месте «Ведомости», на третьем - сборная «Мытищи».

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Спортсмены Мытищи
02 июня 2024, 20:38
Общественник из Химок Харитонов передал вещи Центру помощи многодетных семей
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Владимир Харитонов передал в дар игрушки и вещи для подопечных филиала центра помощи «МногоМама». В нем помогают семьям с тремя и более детьми.

Жители Химок обращаются в центр помощи «МногоМама» с разными запросами: от обеспечения продуктами питания и товарами первой необходимости до путешествий для всей семьи. Общественник Химок Владимир Харитонов передал игрушки и вещи Центру помощи многодетных семей.

«Благодаря фонду, который работает у нас в Химках, любой желающий может оказать посильную помощь тем, кто в этом особенно нуждается», - сказал Владимир Харитонов.

Благотворительную помощь в центре на Московской 22/1 оказывают при предъявлении удостоверения о многодетной семье. В фонде также помогают с организацией культурного отдыха и досуга, с получением образования и дополнительным обучением. Здесь занимаются вопросами доступного жилья, юридической и психологической поддержкой, оказывают экстренную круглосуточную помощь семьям в сложной жизненной ситуации.

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Благотворительность Химки Семья

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