Юные спортсменки из Щелкова стали призерами чемпионата мира по эстетической гимнастике

Команда «Никос» выступила в возрастной категории от восьми до 10 лет.

«Дети на соревнованиях были бойцами. Я сама выезжала на чемпионаты мира и знаю, насколько трудно выступать и бороться, но дети показали себя с лучшей стороны», - рассказала Никулина.

В первый день турнира команда боролась за выход в финал. Программу для девочек подготовила заслуженный тренер России Сания Глызина.

«Мы боялись, что мы не попадем в финал. Но перед выходом взяли себя в руки и выступили хорошо», - заявила участница команды из Щелкова Василиса Осипова.

Всего в чемпионате поучаствовали более 50 команд из 16 стран мира.

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