Юные спортсменки из Лобни стали призерами всероссийского турнира по тхэквондо

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Подмосковные легкоатлеты завоевали пять наград на чемпионате России по легкой атлетике. В копилке Московской области одно золото, два серебра и две бронзы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Чемпион России Динила Чечел оказался лучшим в прыжках в длину. Николай Вербицкий занял второе место в беге на 800 метров, а Мария Ласицкене взяла серебро в прыжках в высоту среди женщин.

Помимо этого, подмосковные спортсменки заняли третье место в женской эстафете 4 по 400 метров. В старте приняли участие: Полина Хомякова, Ксения Коротченко, Екатерина Федяеваи Вероника Архипова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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