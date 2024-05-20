20 мая 2024, 11:06

Юные пожарные Солнечногорска стали призерами областного конкурса

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Областной этап смотра-конкурса дружин юных пожарных прошел в Московской области. По итогам всех конкурсных испытаний второе место заняла команда «Город Солнца» из лицея № 1 в Солнечногорске.

Организаторами конкурса выступили Главное управление МЧС России по Московской области совместно с министерством образования Московской области и Московским областным отделением Всероссийского добровольного пожарного общества.

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Школьники продемонстрировали свою физическую подготовку в спортивной эстафете с элементами пожарно-прикладного спорта, навыки вязки специальных узлов на пожарных веревках и надевания на скорость боевой одежды огнеборцев. Члены жюри оценили их знания правил пожарной безопасности, истории пожарной охраны и Всероссийского добровольного пожарного общества.

Раскрыть свои творческие способности, рассказать об особенностях деятельности своей дружины и жизненных приоритетах ребята смогли в смотре строя и песни, конкурсах на лучшую визитную карточку, агитбригаду и стенгазету дружины юных пожарных.

«Поздравляю солнечногорских ребят, которые достойно прошли все испытания в областном этапе, показав сплоченность и силу духа команды. Благодарю руководителей за подготовку нашей команды!» - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Солнечногорск Школьники конкурсы
20 мая 2024, 10:49
Еще 271 семья купила жилье на льготных условиях в Подмосковье
Unsplash
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Семья Кочергаевых из Зарайска переехала в новую квартиру с помощью подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы Московской области «Жилище». Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

Александр и Карина Кочергаевы воспитывают трехлетнюю дочку. До этого молодые родители жили с родственниками. О региональной подпрограмме узнали случайно из разговоров с друзьями.

«Вполне возможно, наша семья станет больше. Мы взяли двушку 47 квадратных метров на вторичном рынке с ремонтом. Уже переехали. Такое счастье не толкаться, не стоять в очереди по утрам, когда все торопятся», - отметил Александр.

С начала текущего года участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья. Напомним, чтобы войти в программу, необходимо соответствовать ряду критерий: быть в возрасте до 35 лет, нуждаться в жилье, проживать в Подмосковье, а также иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья. Подать заявку на участие можно на портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время - улучшить условия проживания 300 тысяч человек.

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Семья Квартиры
20 мая 2024, 10:44
Детский сад построят в поселке Томилино в 2027 году
Мособлархитектура
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Новая школа появится в поселке Томилино вблизи Рязанского шоссе в 2027 году. Мособлархитектура одобрила облик будущего здания дошкольной образовательной организации.

«По проекту новый детский сад общей площадью более семи тысяч квадратных метров рассчитан на 420 воспитанников. Дошкольное учреждение комфортно разместит 17 групп детей, а также порядка 80 человек персонала», - отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Здание будет выполнено в минималистичном стиле. Области глухих торцевых фасадов дополнят декоративные «аппликации» из 3D-кладки. Внутри объекта для каждой группы предусмотрены игровые, раздевальные, буфетные и туалетные комнаты. Также запланированы залы для занятий физкультурой и музыкой, а также многофункциональные кружковые помещения.

На прилегающей территории обустроят игровые площадки для детей разных возрастов, зоны отдыха и теневые навесы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Люберцы Строительство Детские сады
20 мая 2024, 10:44
Подмосковье выиграло Кубок России по хоккею на траве среди женщин
Павел Попов
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Девушки из подмосковного клуба «Динамо-Электросталь» выиграли золотые медали Кубка России по хоккею на траве среди женских команд. Об этом сообщили в Минспорте Московской области.

За выход в финал подмосковные хоккеистки сразились с ХК «Минск» и выиграли с минимальным преимуществом. За главный трофей турнира пришлось побороться с «Ак Барс-Динамо». В основное время выявить победителя встречи не удалось, поэтому все решила серия послематчевых буллитов. Три удачных попытки обеспечили электростальскому «Динамо» победу в соревнованиях.

​Лучшим игроком турнира стала Светлана Арусия, забросившая один из мячей в финальном противостоянии с «Ак Барс-Динамо». Приз лучшему полузащитнику соревнований достался Алине Халимовой.

Неделей ранее клуб «Динамо-Электросталь» выиграл четвертый подряд Суперкубок России по хоккею на траве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
20 мая 2024, 10:39
Росреестр ответит на вопросы жителей Подмосковья 22 мая
Медиабанк МО
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Подмосковный Росреестр откроет телефонную линию по вопросам государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве в электронном виде. Задать интересующие вопросы по теме жители смогут 22 мая с 11:00 до 13:00.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники отдела ответят на вопросы о регистрации договоров долевого участия, преимуществе подачи документов в электронном виде, а также о сроках, размере госпошлины и многом другом.

«Управление уделяет особое внимание повышению доли электронных услуг Росреестра, что существенно сокращает время оформления документов для обеспечения комфортных условий для граждан», - отметила начальник отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Дина Ильясова.

Звонки будут приниматься по телефону 8 (495) 223-45-41.

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Строительство

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