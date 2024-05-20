Юные пожарные Солнечногорска стали призерами областного конкурса

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Организаторами конкурса выступили Главное управление МЧС России по Московской области совместно с министерством образования Московской области и Московским областным отделением Всероссийского добровольного пожарного общества.

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Школьники продемонстрировали свою физическую подготовку в спортивной эстафете с элементами пожарно-прикладного спорта, навыки вязки специальных узлов на пожарных веревках и надевания на скорость боевой одежды огнеборцев. Члены жюри оценили их знания правил пожарной безопасности, истории пожарной охраны и Всероссийского добровольного пожарного общества.

Раскрыть свои творческие способности, рассказать об особенностях деятельности своей дружины и жизненных приоритетах ребята смогли в смотре строя и песни, конкурсах на лучшую визитную карточку, агитбригаду и стенгазету дружины юных пожарных.

«Поздравляю солнечногорских ребят, которые достойно прошли все испытания в областном этапе, показав сплоченность и силу духа команды. Благодарю руководителей за подготовку нашей команды!» - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.