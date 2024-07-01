01 июля 2024, 19:40

Юные пожарные из Мытищ стали лучшими в Подмосковье

Пресс-служба городского округа Мытищи
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Межрегиональный этап конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России» прошел в Центральном федеральном округе. Лучшими стали ребята из Мытищ.

Награждение победителей смотра-конкурса прошло в Тверском региональном отделении Всероссийского добровольного пожарного общества. Участие в нем приняли 15 победителей региональных этапов. Их творческие работы оценивало жюри под председательством полномочного представителя председателя центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества по Центральному федеральному округу Владимира Ермилова.

Лучшей стала команда «Горячая десятка» из школы № 12 городского округа Мытищи. Теперь ребята выступят на финале конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России», который пройдет осенью.

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Мытищи Школьники
01 июля 2024, 21:17
Водоем в деревне Владычино отчистили от мусора
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Очистку пруда провели в деревне Владычино в городском округе Химки. Работы выполнили сотрудники «ХимСпаса».

Специалисты убрали из пруда сухую листву, ветки и водоросли. Это должно улучшить экосистему водоема.

Всего в этом году проведут санитарную чистку 39 пожарных водоемов в городском округе Химки: 26 в сельском поселении Луневское и 13 - в Кутузовском. Все территории обустроят пирсами.

На территории муниципалитета расположено более 100 водоемов, вблизи которых летом здесь собирается большое количество отдыхающих. Сотрудники «ХимСпаса» ежедневно патрулируют береговые линии.

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Химки Мусор Водоемы
01 июля 2024, 21:13
День ветеранов боевых действий отметили в Химках
Администрация Химки г.о.
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Жители Химок возложили цветы к мемориалу «Героям необъявленных войн» в сквере Марии Рубцовой в День ветеранов боевых действий. Участие в акции приняли муниципальные депутаты, общественные деятели и волонтеры.

Члены общественной организации ветеранов «Боевое братство» получили памятные награды в благодарность за гуманитарную помощь и участие в патриотическом воспитании детей. Медали вручили Сергею Кропотову, воевавшему в Чечне, и воинам-афганцам Василию Плохих и Владимиру Головачеву.

«Хочу отметить, что председатель Совета депутатов Сергей Малиновский дал старт новому широкомасштабному общественному проекту „Химки. Успех в единстве поколений“. Благодаря этому химчане смогут участвовать в патриотических акциях, лекциях, круглых столах, встречах с участниками специальной военной операции и многое другое», - рассказал общественник Егор Ченюк.

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Химки Ветераны Памятники
01 июля 2024, 21:11
Жилой дом отремонтируют на Речной улице в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Стартовала реконструкция дома № 2 на улице Речная в Химках. Ранее жители обратились к администрации с просьбой привести в порядок фасад здания.

Заместитель главы городского округа Химки Денис Юрков совместно с комиссией проверил жилой домна Речной улице. После обхода было принято решение начать масштабные работы.

«Здесь разрушена кирпичная кладка. Специалисты уже установили строительные леса и завезли необходимые материалы. Аварийные участки кирпичной кладки устранили», - рассказал Юрков.

Всего в Химках в этом году отремонтируют 134 дома. Уже в этом месяце специалисты начнут работы на 25 адресах во всех микрорайонах муниципалитета.

«По всем вопросам касаемо ремонта мы взаимодействуем с жителями дома. Работы по реконструкции фасада запланированы на октябрь, а ремонт крыши - на конец года», - сказал муниципальный депутат Алексей Федоров.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила, что в общении с гражданами депутаты и общественники придерживаются принципа «житель всегда прав», который озвучил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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Химки Ремонтные работы
01 июля 2024, 21:08
Встреча с женщиной-космонавтом Анной Кикиной прошла в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Пресс-конференция с летчиком-космонавтом «Роскосмоса» Анной Кикиной прошла в Химках. Встречу провели в научно-производственном объединении имени Лавочкина.

Анна рассказала гостям о профессии космонавта: поделилась деталями подготовки и пребывания на Международной космической станции, а также рассказала о полете в составе экипажа космического корабля Crew Dragon и участии в наземном эксперименте по моделированию дальних космических полетов «Sirius». Суть последнего состоит в изучении влияния изоляции и ограниченного пространства космического корабля на психологическое и физиологическое состояние экипажа. Имитация полета на Луну длилась 17 дней.

«Я говорила и продолжаю говорить, что воспринимаю этот эксперимент как тренировку своего космического полета - там максимально, насколько это возможно, были реализованы все условия. Замкнутая среда обитания, которая не связана с внешней средой, питание, проведение гигиены - все было, как на станции», - поделилась женщина-космонавт.

Этой весной Анне присвоили звание Героя России за мужество и героизм, проявленные во время продолжительной космической экспедиции на Международную космическую станцию. Она провела в космосе 157 суток, выполнив возложенные на нее задачи, и успешно вернулась на Землю. Она стала шестой россиянкой, которая побывала на орбите. Подготовка к ее первому космическому полету длилась 10 лет - именно столько времени Анна провела в отряде российских космонавтов, прежде чем отправиться в космос.

Сейчас в России проходит открытый отбор в отряд космонавтов. Среди участников - инженер-конструктор отдела двигательных установок научно-производственного объединения имени Лавочкина Анастасия Бурчуладзе. По результатам работы межведомственной комиссии, она вошла в четверку лучших претендентов на должность кандидатов в космонавты-испытатели.

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Химки Космонавты Космос

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