Юные пилоты из Солнечногорска победили на турнире по управлению дронами

В состязаниях участвовали команды восьми городских округов Подмосковья. Солнечногорск представили Александр Сорокин, Андрей Лебедев и Полина Прохорова.

Юные пилоты муниципалитета победили в командном зачете. Александр Сорокин занял первое место в личном зачете. Его наградили пятидюймовым дроном, чтобы юноша мог продолжать тренировки и участвовать в соревнованиях.

«Добиться победы ребятам помогли усиленные тренировки и наличие материальной базы. Они плотно занимались с февраля 2024 года по программе „Юндроника“. Вначале к ним приезжал опытный инструктор из Москвы Некрасов Никита, в дальнейшем занятия продолжались под моим руководством. После успешного выступления ребята хотели бы не останавливаться на достигнутым и продолжать оттачивать мастерство управления беспилотными летательными аппаратами», - рассказал начальник штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» городского округа Солнечногорск, тренер команды Александр Сорокин.

Детско-юношескую школу пилотирования дронов открыли в Солнечногорске и оснастили оборудованием по проекту «Юндроника» Федерации гонок дронов России и «Союза ветеранов боевых действий». За короткое время юнармейцы обучились управлению беспилотными летательными аппаратами на компьютерном симуляторе и освоили полеты на площадке.

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