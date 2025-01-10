10 января 2025, 09:42

Юные певицы из Домодедова стали лауреатами международного конкурса

Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
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Пятый международный фестиваль искусств «Рождественские огни» завершился в Вологде. Солистки из Домодедова показали на нем высокий результат, став призерами конкурса.

Фестиваль проходит в Вологде с 2014 года, а четыре года назад получил статус международного. Он посвящен празднику Рождества Христова, что находит отражение в программах участников. В заочном туре приняли участие более 2000 человек, а в финал пробились 310 солистов и 97 коллективов из 29 регионов России.

Конкурсанты состязались в номинациях: «Инструментальное исполнительство» «Вокал», «Хореография», «Художественное слово», «Театральное творчество» и «Изобразительное искусство». Победители и гости фестиваля показали свои номера на заключительном гала-концерте, после чего состоялась церемония награждения.

Городской округ Домодедово на фестивале представляли солистки фольк-шоу группы «Кумушки-подружки», которой руководит Снежана Белохвостова. В номинации «Эстрадный вокал» Татьяна Бабкина завоевала диплом лауреата первой степени, а Юлия Пестова стала лауреатом второй степени в номинации «Народный вокал».

«Ваши усилия, страсть к искусству и профессионализм заслуживают самых высоких похвал. Пусть этот успех станет началом нового этапа вашего творческого пути», - поздравила вокалисток с успехом администрация муниципалитета.

Фестивали Город Домодедово конкурсы
10 января 2025, 10:47
Тендер на капремонт детского сада объявили в Серебряных Прудах
Медиасток Подмосковья
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Тендер на капитальный ремонт детского сада при Клемовской школе объявили в Серебряных Прудах. Работы планируют завершить в этом году.

Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, площадь здания превышает две тысячи квадратных метров. Оно расположено в микрорайоне Центральном в Серебряных Прудах.

Ремонт проведут по муниципальной программе за счет регионального бюджета.

Детские сады Серебряные пруды Ремонтные работы
10 января 2025, 10:10
Дом для переселенцев из аварийного жилья построили в поселке Деденево
Министерство жилищной политики Московской области
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Пятиэтажку для переселенцев из аварийного жилья построили в поселке Деденево Дмитровского городского округа. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

Жилье в новом доме получит 41 семья. Это 109 человек из аварийных зданий на улице Больничной (№ 9 и № 10), во Втором Московском переулке (№ 7) и улице Вокзальной (№ 19).

Дом построили по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». Общая расселяемая площадь составит почти 1,5 тысячи квадратных метров.

Жители получат новые квартиры уже с отделкой, готовые к заселению. Во дворе дома провели благоустройство прилегающей территории.

Строительство Дмитров Аварийное жилье
10 января 2025, 09:48
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 10 января
Медиасток.рф
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В пятницу утром, 10 января, загруженность дорог Московской области оценивается в три балла. По информации Минтранса Подмосковья, на магистралях и шоссе находятся 865 тысяч машин, что на 1% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца.

Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителям рекомендуют быть предельно внимательными из-за возможной гололедицы, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Пробки Дороги Водители
10 января 2025, 09:44
Регистрация на «Лыжню России-2025» началась в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Регистрация на всероссийские соревнования по лыжным видам спорта стартовала 9 января. Подать заявку может любой желающий в возрасте от 12 лет.

Зарегистрироваться можно при помощи системы «Госуслуги». Участнику необходимо в строке «Введите запрос» написать «Лыжня России», отметить кнопку «Записаться» и следовать далее указанной инструкции.

Напомним, что 8 февраля на территории Химок проведут самую массовую лыжную гонку в стране. Стать одним из 15 тысяч участников сможет любой желающий профессионал или любитель зимних видов спорта. Им предстоит преодолеть дистанцию в 10 километров.

Помимо этого, жители округа смогут попробовать свои силы в костюмированном забеге на расстоянии более одного километра. Жюри будут оценивать не только скорость прохождения трассы, но и творческий подход.

Отметим, в этом году массовый старт пройдет в 43-й раз в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмены Химки

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