Юные патриоты из Химок побывали на закрытии поискового сезона в Можайске

Церемонию закрытия поискового сезона «Вахта памяти» провели в Бородинском музее-заповеднике Можайского городского округа, ее приурочили ко Дню поисковика Московской области.

Руководители организаций подвели итоги и озвучили планы на будущий сезон. Торжественную часть завершили награждением особо отличившихся бойцов, среди тех, кого отметили - глава химкинского поискового отряда «Страж» Илья Дробышев.

«В этом году удалось найти останки 388 павших в ходе Великой Отечественной войны солдат, а также установить судьбу еще девятнадцати. В церемонии приняли участие их родственники. Они очень благодарны за ту важную и нужную работу, которую проделали подмосковные поисковые организации. Всего в регионе их - 113, в которых состоят более трех тысяч человек. Каждый вносит лепту в сохранение исторической памяти о подвиге героев, отдавших свою жизнь за Родину», - отметила глава Министерства информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

После церемонии участники мероприятия отправились на экскурсию по музею.

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