Юные музыканты из Солнечногорска стали лауреатами международного фестиваля

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Средняя и младшая группы музыкального коллектива «Вдохновение», входящие в состав ансамбля «Радуга», получили звание лауреатов I степени в номинации «Эстрадные ансамбли». Обладателем Гран-при в номинации «Соло» стала талантливая Милана Маслова. Звание лауреатов I степени получили Милана Синюшина, Светлана и Татьяна Казаковы, Дарена Стрельцова. Лауреатами II степени признали Марию Волошенко, Викторию Кирьянову и Валерию Журба.

Участники ансамбля «Мелоди Кидс» также продемонстрировали выдающиеся результаты. Елизавета Ефанова, Анна Бархатова, Александра Краузе получили звание лауреатов I степени, а Владислава Васильева - II степени.

«Поздравляю ребят, педагогов и родителей с успешным стартом нового года! Желаю творческого развития и больше побед впереди», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

В дополнение к этому, ансамбль «Мелоди Кидс» был наградили ценным призом: тремя бесплатными путевками на следующий конкурс, который пройдет в городе Сочи.