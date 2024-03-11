11 марта 2024, 16:18

Юные музыканты и танцоры из Воскресенска представили в подарок к 8 Марта концертную программу

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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В Воскресенске в преддверии Международного женского дня воспитанники Детской школы искусств устроили настоящий праздник для своих мам, бабушек, сестер и всех представительниц прекрасного пола. В структурном подразделении детской школы искусств № 5 состоялся концерт «Мелодия весны».

Открыл праздник хор подготовительного отделения «Жаворонок» под умелым руководством Надежды Быковой. Юные исполнители продемонстрировали исполнили композиции на различных музыкальных инструментах - от фортепиано до гитары. Особенно запомнились зрителям танцевальные номера.

В детской музыкальной школе № 2 поздравить женщин тоже не забыли. Для мам, бабушек, сестер и всех дам провели программу «Самая любимая, родная». Учащиеся школы подготовили музыкальные номера, каждый из которых был посвящен виновницам праздника.

Зрители с восхищением и теплотой встречали каждое выступление, даря юным артистам аплодисменты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с 8 Марта семью Героя России , который сейчас защищает страну на СВО.

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Праздники Школы Воскресенск 8 Марта
11 марта 2024, 17:18
Управляющие компании провели покраску более чем в 700 подъездах Подмосковья с января
ГУСТ МО
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Коммунальные службы покрасили стены в 723 подъездах в Подмосковье с начала года. Больше всего работ провели в Красногорске.

Как рассказали в подмосковном ГУСТ, покраска стен и потолков помогает обновить подъезд и придать ему ухоженный вид. С начала года управляющие компании выполнили 723 такие задачи.

Так, покраску провели в Красногорске в домах на улицах Карбшева, Ленина, Совхозной, Спасской, а также Новотушинской и Заводской.

Сообщить о необходимости покраски стен и потолков в подъездах жители могут через портал ЕДС.

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Благоустройство
11 марта 2024, 17:14
Подмосковный фермер Артем Климович прошел в финал национальной премии «Россия — страна возможностей»
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Фермер и предприниматель из Лотошина Артем Климович стал финалистом специальной номинации «Выбор ВФМ» в рамках национальной премии «Россия — страна возможностей». Всего в мероприятии приняли участие представители 33 регионов страны.

«Мы рады видеть, как наши фермеры выходят на новый для себя уровень. Они активно принимают участие во всероссийских конкурсах и проектах, представляя достижения и продукцию Подмосковья», - прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

КФХ Артема Климовича «ТехноВелес» занимается производством меда и выращиванием десертных ягод с 2022 года. Общая площадь хозяйства составляет 34 гектара, а планируемый объем производства меда в 2024 году достигает тонну.

Уже в следующем году хозяйство собирается открыть ферму улиток, а также первым в области высадить до гектара лаванды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Сельское хозяйство
11 марта 2024, 16:58
Около 200 входных дверей в подъезды отремонтировали в Мытищах по просьбам жителей с начала года
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Главное управление регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области отчиталось о завершении работ по 170 обращениям, связанным с ремонтом входных дверей в многоквартирных домах в Мытищах. Ремонтные работы являются частью комплексной программы по поддержанию и повышению качества жилищно-коммунального обслуживания.

Входные двери привели в порядок на ряде адресов, включая Тенистый бульвар, дом 9; улица Красная Слобода, дом 5; Новомытищинский проспект, дом 39 корпус 2; ул. Сукромка, дом 19; 2-й Первомайский проезд, дом 13; Осташковское шоссе, дом 22 корпус 5; улица Щербакова, дом 14. Специалисты устранили неисправности и провели замену изношенных элементов.

Напомним, что по регламенту, входные двери многоквартирных домов должны быть оборудованы самозакрывающимися механизмами и ограничителями хода. Кроме того, работники управляющих компаний должны регулярно красить двери, а перед входом в подъезд устанавливать скребки и решетки для очистки обуви.

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Мытищи Ремонтные работы
11 марта 2024, 16:57
Масленичные гулянья пройдут на набережной Сенежа в Солнечногорске
Медиасток.рф
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Набережная озера Сенеж станет главной площадкой для празднования Масленицы в Солнечногорске. Там пройдут спортивные состязания, мастер-классы и концерт.

«Развлекательная программа на Масленицу будет насыщенной и интересной. Каждый сможет найти развлечение по душе, а также полакомится традиционными угощениями. Приглашаем всех желающих за праздничным настроением в наш городской округ Солнечногорск», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Народные гуляния пройдут в каждом территориальном управлении муниципалитета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Масленичные гулянья начнутся 17 марта в 12:00. Для гостей праздника выступит клуб исторической реконструкции, будут проводиться мастер-классы и спортивные эстафеты. На центральном пляже установят масленичный столб для самых сильных и смелых.

Жителей будут развлекать аниматоры на ходулях. На главной сцене выступят творческие коллективы округа, фолк-группа, а также заслуженная артистка России и исполнительница народных песен Марина Девятова. Завершит праздник огненное шоу и сжигание чучела Масленицы.

Праздники Солнечногорск

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