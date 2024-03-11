Юные музыканты и танцоры из Воскресенска представили в подарок к 8 Марта концертную программу

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Открыл праздник хор подготовительного отделения «Жаворонок» под умелым руководством Надежды Быковой. Юные исполнители продемонстрировали исполнили композиции на различных музыкальных инструментах - от фортепиано до гитары. Особенно запомнились зрителям танцевальные номера.

В детской музыкальной школе № 2 поздравить женщин тоже не забыли. Для мам, бабушек, сестер и всех дам провели программу «Самая любимая, родная». Учащиеся школы подготовили музыкальные номера, каждый из которых был посвящен виновницам праздника.

Зрители с восхищением и теплотой встречали каждое выступление, даря юным артистам аплодисменты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с 8 Марта семью Героя России , который сейчас защищает страну на СВО.

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