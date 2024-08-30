Юные лобненцы стали призерами всероссийского фестиваля лоскутной моды

В рамках региональной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в Истре обновят 13 подъездов. Ремонт закончат до конца сентября текущего года.

Коммунальные службы уже обновляют три подъезда в Истре: в доме № 36 по улице Советской, в доме № 3 на Воскресенской площади и доме № 62В на улице 9-й Гвардейской дивизии. Специалисты закончили подготовительные работы, покрасили стены и потолки, а также заменили напольное покрытие. После этого поставят новые двери, окна и почтовые ящики.

Также отремонтируют входные группы в Дедовске в доме № 6 на улице Спортивной, в доме № 1 на улице Победы, в доме № 2 на Керамической улице и один в селе Новопетровское в доме № 14 на улице Северной. Обновят подъезды и в поселках Первомайский, Глебовский, Алексино, Рождествено.

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