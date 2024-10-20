Юные лесничие в Серпухове победили на межрегиональной конференции

Школьное лесничество «Зеленый дом» представляли Мария Синицына и Вера Лазарева. Мария выступила с работой «Чужеродные древесно-кустарниковые растения во флоре лесов города Протвино Московской области», а Вера - с исследованием «Оценка восстановления древостоя и наземного растительного покрова в очагах массового размножения короеда-типографа в ельниках и смешанных лесах с участием ели на территории ФГБУ „Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник имени Заблоцкого“».

По итогам конференции обе участницы стали победителями в своих номинациях: Мария - в номинации «Проблемы изучения и сохранения биоразнообразия животного и растительного мира», а Вера - в номинации «Изучение и сохранение видового разнообразия территории».

«Учащиеся лично принимали участие в сборе материалов и обработке данных для своих исследовательских работ и их оформлении, обучаясь азам научно-исследовательской деятельности. При подготовке доклада к презентации вместе с наставником школьницы прояснили для себя все существенные моменты, касающиеся полученных результатов, так что дополнительные вопросы членов компетентного жюри не были для них неожиданными», - подчеркнул помощник участкового лесничего филиала «Русский лес» Михаил Шовкун.

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