20 октября 2024, 14:26

Юные лесничие в Серпухове победили на межрегиональной конференции

Медиасток.рф
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Юные серпуховичи из школьного лесничества «Зеленый дом» Протвинской гимназии завоевали два первых места на Межрегиональной научно-практической конференции «Заповедное дело, биоразнообразие, экообразование». Она проходила в онлайн-формате и была организована Городской станцией юных натуралистов Нижнего Тагила.

Школьное лесничество «Зеленый дом» представляли Мария Синицына и Вера Лазарева. Мария выступила с работой «Чужеродные древесно-кустарниковые растения во флоре лесов города Протвино Московской области», а Вера - с исследованием «Оценка восстановления древостоя и наземного растительного покрова в очагах массового размножения короеда-типографа в ельниках и смешанных лесах с участием ели на территории ФГБУ „Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник имени Заблоцкого“».

По итогам конференции обе участницы стали победителями в своих номинациях: Мария - в номинации «Проблемы изучения и сохранения биоразнообразия животного и растительного мира», а Вера - в номинации «Изучение и сохранение видового разнообразия территории».

«Учащиеся лично принимали участие в сборе материалов и обработке данных для своих исследовательских работ и их оформлении, обучаясь азам научно-исследовательской деятельности. При подготовке доклада к презентации вместе с наставником школьницы прояснили для себя все существенные моменты, касающиеся полученных результатов, так что дополнительные вопросы членов компетентного жюри не были для них неожиданными», - подчеркнул помощник участкового лесничего филиала «Русский лес» Михаил Шовкун.

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Серпухов Школьники конкурсы
20 октября 2024, 14:26
Взвешивание кикбоксеров перед чемпионатом России прошло в Подольске
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В Подольске прошел чемпионат по кикбоксингу. Перед его стартом провели традиционное взвешивание спортсменов.

Чемпионат «Битва в Подольске» состоялся в универсальном спортивном центре «Юность». В нем поучаствовали лучшие спортсмены - это представители кикбоксинга и тайского бокса из Минска, Орла, Волгограда, Москвы и Московской области.

Подольск на соревнованиях представил победитель первенства России КМС Артем Рябов. Ранее мужчина становился лучшим на «Битве в Подольске» в 2023 году.

Зрители увидели семь поединков. В том числе бой за титул чемпиона мира среди профессионалов по версии GPRO между Сергеем Гороховым из Нижегородской области и шестикратным чемпионом Белоруссии Артуром Маковским из Минска.

Всего состоялось семь поединков.

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Спортсмены Подольск
20 октября 2024, 14:17
Праздничные мероприятия ко Дню отца прошли в Серпухове
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В преддверии Дня отца в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи состоялся большой праздничный марафон «Мой папа — герой!». На встречу с ребятами пришли представители МЧС и Дежурной части УМВД России «Серпуховское», а также семья участника специальной военной операции.

За чашкой чая они поделились своими служебными буднями, рассказали о специфике профессиональной деятельности и основных функциях сотрудников.

Мероприятие продолжилось в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, где подвели итоги конкурса рисунков для детей участников специальной военной операции на тему «Мой папа - герой!». В церемонии награждения приняли участие депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова и депутат окружного Совета Надежда Еремина.

Это событие стало отличной возможностью выразить благодарность отцам, которые являются наставниками, друзьями и примерами для своих детей. Праздник напомнил о важности воспитания патриотизма и гражданской ответственности у подрастающего поколения, а также подчеркнул значимость семейных ценностей в современном обществе.

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Праздники Серпухов Патриотизм
20 октября 2024, 14:16
Глава Серпухова Сергей Никитенко поздравил военнослужащих с Днем связиста
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В преддверии Дня военного связиста в Губернском колледже в Серпухове состоялось торжественное мероприятие, посвященное 105-летию подразделения связи. Инициатором проведения праздника на площадке колледжа выступил народный учитель России и директор учреждения Александр Лысиков.

Многолетняя дружба связывает образовательное заведение с военной частью, и среди военнослужащих есть недавние выпускники колледжа.

В соответствии с приказом начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, серпуховичи были награждены почетными грамотами и орденами за безупречную службу. Более века войска связи обеспечивают надежную и точную передачу информации, внося неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Сегодня военные связисты продолжают славные традиции, совершенствуют профессионализм, осваивают новейшие информационные технологии и системы. Они являются «нервами армии», от которых зависят координация, безопасность и оперативность работы всех ее частей.

В рамках специальной военной операции военнослужащие решают сложные задачи, работая на стационарных и мобильных системах. В планах у Губернского колледжа - подготовка кинологов, которые будут работать с собаками-санитарами и четвероногими связистами, что значительно поможет нашим защитникам в решении боевых задач.

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко пожелал военнослужащим доброго здоровья, благополучия, бодрости, оптимизма и успехов в службе Отечеству.

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Праздники Серпухов Военные
20 октября 2024, 14:15
Литографии русских художников представили на выставке в музее Подольска
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Выставка «Поэт и память» открылась в Подольском краеведческом музее. Ее посвятили 225-летию Александра Пушкина.

Экспозиции из своего фонда представил музей-заповедник «Остафьево»-«Русский Парнас». Посетители могут увидеть литографии из «Альбома памяти А. С. Пушкина», изданного в 1880 году.

В издание также вошли биографический очерк, стихотворения-посвящения Пушкину и иллюстрации художников-передвижников к произведениям поэта - Николая Матвеева, Николая Богатова, Клавдия Лебедева, Константина Трутовского.

Выставку открыли в преддверии Дня лицея. На ней уже побывали учащиеся лицея № 5 из Подольска. Посетить экспозицию можно до 1 ноября.

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Подольск Выставки Музеи Художники Александр Пушкин

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