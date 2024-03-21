Юные изобретатели Подмосковья примут участие в отборочном этапе фестиваля «РобоФинист»

Читайте нас в:

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, организовали состязание конструкторов-робототехников Центр молодежного инновационного творчества «Ноосфера» и АНО ДО «Центр развития научного и технического образования молодежи» при поддержке ОАНО «Школа „Летово“.

Юные изобретатели со всего Подмосковья будут соревноваться в 11 категориях. Это марафон шагающих роботов, гонки по линии, эстафета, футбол роботов и другие.

Победители отборочного этапа представят регион на Международном фестивале «РобоФинист» в Санкт-Петербурге этой осенью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».