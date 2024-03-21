Юные изобретатели Подмосковья примут участие в отборочном этапе фестиваля «РобоФинист»
Региональный этап фестиваля «РобоФинист» для команд из Подмосковья пройдет в Москве 14 апреля. Принять участие конкурсе могут как опытные, так и начинающие робототехники.
Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, организовали состязание конструкторов-робототехников Центр молодежного инновационного творчества «Ноосфера» и АНО ДО «Центр развития научного и технического образования молодежи» при поддержке ОАНО «Школа „Летово“.
Юные изобретатели со всего Подмосковья будут соревноваться в 11 категориях. Это марафон шагающих роботов, гонки по линии, эстафета, футбол роботов и другие.
Победители отборочного этапа представят регион на Международном фестивале «РобоФинист» в Санкт-Петербурге этой осенью.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.
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