Юные хоккеисты из Можайска победили на первенстве Московской области

На домашнем матче спортсмены из Можайска Артем Калинин и Андрей Потемкин-Базин забили по четыре шайбы в ворота гостей из Щелково. Матвей Дымич забросил соперникам три шайбы. Можайские хоккеисты Алексей Рябов, Семен Воропаев, Матвей Евсеенков, Савелий Хотулев и Георгий Колоколов также стали «авторами» голов на матче первенства.

Хоккеистам 2009 года рождения из команды «Драгуны» повезло на соревнованиях меньше, чем коллегам. Их соперниками стали спортсмены электростальского клуба «Кристалл». Ребята из Можайска пропустили множество шайб в свои ворота, а единственный гол оппонентам забросил капитан команды Вадим Калинин.

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