08 ноября 2024, 16:48

Юные хоккеисты из Можайска победили на первенстве Московской области

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В рамках первенства Подмосковья хоккейная команда «Драгуны», состоящая из спортсменов 2011 года рождения, обыграла хоккеистов из клуба «Щелково». Матч завершили со счетом 16:1 в пользу юношей из Можайска.

На домашнем матче спортсмены из Можайска Артем Калинин и Андрей Потемкин-Базин забили по четыре шайбы в ворота гостей из Щелково. Матвей Дымич забросил соперникам три шайбы. Можайские хоккеисты Алексей Рябов, Семен Воропаев, Матвей Евсеенков, Савелий Хотулев и Георгий Колоколов также стали «авторами» голов на матче первенства.

Хоккеистам 2009 года рождения из команды «Драгуны» повезло на соревнованиях меньше, чем коллегам. Их соперниками стали спортсмены электростальского клуба «Кристалл». Ребята из Можайска пропустили множество шайб в свои ворота, а единственный гол оппонентам забросил капитан команды Вадим Калинин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Хоккей Можайск
08 ноября 2024, 17:01
Около 20 тысяч рентгенов и УЗИ животных провели в Подмосковье с января
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Специалисты подмосковных госветклиник провели около 20 тысяч рентгенов и УЗИ животных с начала года. Это позволило проверить здоровье питомцев и вовремя выявить отклонения и патологии.

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, УЗИ и рентген позволяют выявить различные заболевания у животных и вовремя начать лечение.

При помощи ультразвукового исследования ветеринары могут оценить общее состояние и определить особенности внутренних органов питомца. Обследовать кости, суставы и позвоночник позволяет рентген. С января специалисты провели 19,3 тысячи таких исследований.

\"Ветеринарные врачи напоминают: в случае плохого самочувствия питомца не откладывайте обследование. Лечение необходимо начать как можно раньше, чтобы сохранить здоровье четвероногого друга, а в некоторых случаях и его жизнь\", - добавили в ведомстве.

Узнать адрес аи график работы клиник можно по ссылке. Запись на прием доступна на \"Госуслугах\".

Животные
08 ноября 2024, 16:57
Сквер защитников Москвы благоустроят в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В Лобне в следующем году начнется благоустройство сквера защитников Москвы. Обновленный сквер станет многофункциональной зоной для отдыха, спорта и прогулок.

Центральным элементом будет мемориальная часть, где установят макет «Лобненского рубежа обороны Москвы на 2 декабря 1941 года». Вокруг монумента «Зенитное орудие» проведут реставрационные работы, возвращая исторический облик территории.

Для активного отдыха в сквере появятся новые спортивные комплексы для волейбола и стритбола, а также детская площадка. Будет оборудовано место для велоспорта и бегунов. Любители природы смогут наслаждаться прогулками на набережной с пирсом.

Для владельцев домашних животных предусмотрена специальная площадка для выгула собак. Этот проект - важный шаг на пути к созданию привлекательных общественных пространств в Лобне, которые будут удобными для всех горожан.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Парки
08 ноября 2024, 16:56
Технадзор Подмосковья провел свыше тысячи осмотров техники за неделю
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Гостехнадзор Министерства экологии и природопользования Московской области активно занимается регистрацией самоходной техники. За неделю инспекторы оформили 599 единиц машин и оборудования.

Особое внимание инспекторы уделяют соответствию техники регламентам и стандартам безопасности. Регистрация помогает контролировать состояние техники и ее безопасное использование.

Помимо этого, специалисты провели свыше тысячи технических осмотров, направленных на улучшение безопасности эксплуатации. Они провели 373 экзамена на право управления самоходными машинами, а также выдали и заменили 521 удостоверение тракториста-машиниста.

Отмечается, что все эти меры способствуют повышению уровня безопасности и сокращению аварийности.

Экология
08 ноября 2024, 16:55
Итоги недели в сфере транспорта подвели в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В Лобне прошел транспортный час, на котором обсудили изменения в работе общественного транспорта. Были подведены итоги работы транспортных компаний и рассмотрены предложения по улучшению обслуживания.

Представители местных транспортных компаний рассказали о количестве перевезенных пассажиров за неделю и решении проблем, которые возникали у жителей города. Одним из важных нововведений стало добавление дополнительного автобуса на маршрут № 9, что позволило увеличить количество рейсов на шесть и обеспечить более строгий контроль за соблюдением расписания. Внедрены меры для улучшения точности движения: сотрудники компании «Мострансавто» теперь дежурят на конечных остановках, фиксируя время подъезда автобусов. В случае опозданий информация немедленно передается диспетчеру, который может направить свободный автобус на нужный маршрут.

Также были обсуждены планы по запуску двух новых маршрутов в микрорайоне Восточный. Новый маршрут № 8 будет соединять парк Киово и станцию Лобня через улицу Батарейная, а маршрут № 8К будет круговым, обслуживающим только этот микрорайон.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Лобня

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