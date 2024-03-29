Юные хоккеисты из Балашихи посетили мастер-класс профессиональных спортсменов клуба «Витязь»

Хоккеисты провели мастер-класс для команд «Технопул-Р» и «Строитель». Участие в открытой тренировке приняли около 40 ребят. Они также смогли взять автографы у известных спортсменов.

«Сегодня работали над катанием и владением клюшкой. Эмоции самые положительные. Давно не улыбался. Вспомнил себя маленьким, когда приходили ребята со взрослой команды и передавали нам опыт - это непередаваемые ощущения», - рассказал нападающий ХК «Витязь» Иван Воробьев.

Перед началом занятия на льду выступила мастер спорта по фигурному катанию, вице - чемпионка финала Кубка России Вероника Петеримова.

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