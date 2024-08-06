06 августа 2024, 14:13

Юные хоккеисты из Балашихи победили в матче турнира за кубок Овечкина

Читайте нас в: Google Новости

Хоккейная команда воспитанников спортшколы из Балашихи победила на турнире за Кубок Александра Овечкина. Юные спортсмены обыграли команду из Челябинска.

Ребята из спортивной школы олимпийского резерва имени Юрия Евгеньевича Ляпкина одержали победу над челябинской командой «Трактор». Первую игру турнира хоккеисты из Балашихи закончили со счетом 6:2 в свою пользу.

Напомним, чемпионат за кубок Александра Овечкина стартовал 5 августа на льду арены имени Владимира Петрова в Красногорске. Всего в турнире участвует 16 команд из России, Белоруссии и Казахстана. Финальные игры пройдут 10 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Хоккей Балашиха
06 августа 2024, 15:37
Дорогу на Утренней улице в деревне Раздоры отремонтируют в 2025 году
Читайте нас в: Google Новости
Утреннюю улицу в деревне Раздоры Одинцовского округа капитально отремонтируют. Работы начнутся в августе 2025 года.

Специалисты уже спроектировали план работ, которые проведут в Раздорах. Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева объявила конкурс на выполнение работ, связанных с инженерными изысканиями и подготовкой документов к строительству дороги.

Капремонт Утренней улицы проведут по государственной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансировать проект будут из регионального бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в регионе выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Дороги Ремонтные работы
06 августа 2024, 15:30
День здоровья пройдет в Лобне 9 августа
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
«Летний День здоровья» организуют для жителей микрорайона Восточный городского округа Лобня 9 августа. Осмотр пациентов проведут терапевт, кардиолог, невролог и эндокринолог.

В рамках акции «Летний День здоровья» жители микрорайона Восточный в Лобне пройдут медицинское обследование и сдадут анализы. Врачи оценят состояние здоровья пациентов, а случае необходимости поставят на диспансерный учет к профильному специалисту.

Прием проведут терапевт, кардиолог, невролог и эндокринолог. Лобненцы смогут задать все интересующие вопросы, а также сдать общий и биохимический анализ крови и электрокардиограмму.

Акция здоровья пройдет 9 августа с 09:00 до 15:00 по адресу: улица Комиссара Агапова, дом № 9. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и страховое свидетельство.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Лобня
06 августа 2024, 15:27
Пассажиры совершили более 350 поездок на 44 сезонных автобусах Подмосковья
Пресс-служба Мострансавто
Читайте нас в: Google Новости
С начала апреля в Московской области курсируют сезонные автобусы «Мострансавто». С их помощью дачники могут легко добраться до СНТ. Так, в этом сезоне пассажиры совершили более 350 тысяч поездок на 44 сезонных маршрутах. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

В прошлый дачный сезон пассажиры совершили почти 700 тысяч поездок. В этом году самыми популярными маршрутами стали № 10 в Раменском, № 51 в Орехово-Зуеве и № 30 в Электрогорске.

Оплатить проезд на сезонных автобусах можно транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также банковскими и социальными картами. В ведомстве подчеркнули, что сезонные маршруты работают в 23 городских округах Московской области.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Автобусы
06 августа 2024, 15:26
Более 150 патриотических мероприятий проведут в Химках до конца лета
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Патриотический проект «Химки. Успех в единстве поколений» запустили в округе этим летом. В последний месяц лета в рамках этой инициативы пройдут свыше 150 мероприятий.

Муниципальный депутат Татьяна Кавторева рассказала, что с начала июля в Химках прошло уже более 70 встреч и патриотических акций.

«На этих мероприятиях мы не только рассказываем о важных событиях прошлого, но и показываем, насколько они актуальны для современного общества», - отметила она.

Напомним, в Химках особое внимание уделяют сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны. Так, по инициативе главы округа Дмитрия Волошина создан и успешно работает виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!». На сайте доступны военная литература, рассказы ветеранов, записанные из первых уст, а также истории экспонатов городских музеев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Патриотизм

Новости по теме