Юные хоккеисты из Балашихи победили в матче турнира за кубок Овечкина

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Ребята из спортивной школы олимпийского резерва имени Юрия Евгеньевича Ляпкина одержали победу над челябинской командой «Трактор». Первую игру турнира хоккеисты из Балашихи закончили со счетом 6:2 в свою пользу.

Напомним, чемпионат за кубок Александра Овечкина стартовал 5 августа на льду арены имени Владимира Петрова в Красногорске. Всего в турнире участвует 16 команд из России, Белоруссии и Казахстана. Финальные игры пройдут 10 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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