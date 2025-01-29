Юные гимнастки из Можайска сдали нормативы ГТО на отлично

Мониторинг качества питания прошел в школе № 9 в Чехове по поручению главы округа Михаила Собакина. Блюда из меню школьной столовой проверили на вкус и качество.

Заместитель руководителя муниципалитета Денис Разуваев посетил школу № 9 для оценки качества организации горячего питания.

Сейчас в учреждении работает пищеблок, в котором готовится вся еда готовится. Помимо этого для учеников и учителей функционирует буфет, где можно купить свежую выпечку или горячее блюдо.

«Качество питания находится на строгом контроле не только у руководства школы, но и в Министерстве образования, и Роспотребнадзора», - отметил Денис Разуваев.

Проверить на «вкус и цвет» меню школьной столовой могут и родители обучающихся в рамках проекта «Родительский контроль». Для этого необходимо связаться с классным руководителем и записаться на дегустацию.

В ходе визита Денис Разуваев также проверил организацию пропускного режима в учреждении и рабочую документацию пунктов охраны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил , что капремонт старых школ в регионе набирает обороты.