29 января 2025, 20:43

Юные гимнастки из Можайска сдали нормативы ГТО на отлично

Пресс-служба Администрации Можайского МО
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Воспитанники секции спортивной аэробики Дворца спорта «Багратион» в Можайске приняли участие в сдаче нормативов комплекса ГТО. Юные спортсмены продемонстрировали отличные результаты в таких упражнениях, как челночный бег, прыжок в длину, подъем туловища, отжимания и наклоны.

Ранее в январе к сдаче нормативов присоединились дети из детского сада «Непоседа». Для начала сотрудники рассказали малышам о значении комплекса ГТО и познакомили их с его символами. Затем ребята успешно справились с такими заданиями, как бег на 10 метров, шестиминутный бег, метание мяча в цель, наклоны, прыжки с места и подъем туловища из положения лежа.

Напомним, что с 1 января 2025 года комплекс ГТО претерпел изменения. Официальный сайт обновили, а процесс регистрации и записи на сдачу нормативов стал проще благодаря интеграции с порталом госуслуг.

Спортсмены Можайск
29 января 2025, 21:18
Качество питания проверили в школе № 9 в Чехове
Пресс-служба администрации м. о. Чехов
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Мониторинг качества питания прошел в школе № 9 в Чехове по поручению главы округа Михаила Собакина. Блюда из меню школьной столовой проверили на вкус и качество.

Заместитель руководителя муниципалитета Денис Разуваев посетил школу № 9 для оценки качества организации горячего питания.

Сейчас в учреждении работает пищеблок, в котором готовится вся еда готовится. Помимо этого для учеников и учителей функционирует буфет, где можно купить свежую выпечку или горячее блюдо.

«Качество питания находится на строгом контроле не только у руководства школы, но и в Министерстве образования, и Роспотребнадзора», - отметил Денис Разуваев.

Проверить на «вкус и цвет» меню школьной столовой могут и родители обучающихся в рамках проекта «Родительский контроль». Для этого необходимо связаться с классным руководителем и записаться на дегустацию.

В ходе визита Денис Разуваев также проверил организацию пропускного режима в учреждении и рабочую документацию пунктов охраны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил , что капремонт старых школ в регионе набирает обороты.

Школы Питание Чехов
29 января 2025, 20:36
Соревнования Кубка АМА «Снежная битва» прошли в Можайском округе
Пресс-служба Администрации Можайского МО
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На автодроме Aliskino Motorsport Arena, расположенном неподалеку от хутора Бычково в Можайском округе, прошли захватывающие соревнования среди экипажей багги. Специально подготовленная трасса для ралли-рейдов и мотокроссовых заездов стала ареной для зрелищных гонок.

Перед началом соревнований участников поприветствовала заместитель главы Можайского муниципального округа Мария Азаренкова. Она выразила благодарность организаторам за отлично подготовленное мероприятие и отметила высокий уровень мастерства участников.

Среди участников «Снежной битвы» были звезды российского автоспорта: чемпион России по ралли-рейдам Борис Гадасин, обладатель Кубка России по ралли-рейдам и пилот «Формулы-1» Никита Мазепин, а также именитая автогонщица Анастасия Нифонтова.

Зрители с восторгом наблюдали за динамичным прохождением трассы и эффектными прыжками багги, создававшими атмосферу настоящего спортивного шоу.

Финальный заезд стал кульминацией соревнований: шесть автомобилей боролись за победу на последних пяти кругах дистанции, которые проходили уже в вечернем освещении прожекторов. Напряжение достигло своего пика, а борьба была невероятно зрелищной.

Победителем гонки и обладателем переходящего кубка стал Никита Мазепин, который набрал 370 баллов и заслужил овации как судей, так и зрителей.

Спортсмены Можайск
29 января 2025, 20:12
Глава Одинцова проверил ход модернизации подстанции в Звенигороде
пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход реконструкции подстанции «Россети Московский регион» в звенигородском микрорайоне Супонево. Масштабная модернизация улучшит надежность электроснабжения для более чем 22 тысяч жителей округа и 118 социальных объектов.

Реконструкция позволит подключить к сетям новых потребителей, а строительство дополнительных заходов для кабельно-воздушных линий обеспечит подстанции в Супонево статус транзитного питающего центра.

«Питающий центр в микрорайоне Супонево был введен в эксплуатацию ещё в 1969 году, и с тех пор нагрузка постоянно возрастала. Весной 2023 года стартовала масштабная реконструкция объекта. Она должна решить не только текущие проблемы, но и позволит подключать новых потребителей, сделав подстанцию транзитным питающим центром», - отметил глава округа Андрей Иванов.

По итогам реконструкции трансформаторная мощность увеличилась с 95 до 130 мегавольт-ампер. В дальнейшем ее можно будет «нарастить» до 206 мегавольт-ампер. Реконструкция ведется с применением отечественного электрооборудования.

Также на объекте смонтированы и поставлены под рабочее напряжение новые современные силовые распределительные установки и построено новое здание общеподстанционного пункта управления. Еще произведен монтаж оборудования комплектного распределительного устройства, шкафов релейной защиты и автоматики.

Кроме того, на подстанции в Супонево «Россети Московский регион» впервые в области применили литий-ионные аккумуляторные батареи. Оставшиеся работы на объекте включают замену реакторов и подключение новых кабельных линий 110 киловольт. Завершить их планируют в первой половине мая.

Одинцово Работа Андрей Иванов
29 января 2025, 19:57
Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Администрация Мытищ и сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании побеседовали с пассажирами и раздали агитационные листовки. Травматизму на железнодорожных путях уделили особое внимание.

Такие рейды проходят регулярно на железной дороге, особенно в связи с участившимися случаями травматизма. На днях полицейские поймали очередных зацеперов на Ярославском направлении. Сотрудники органов специально переодеваются в гражданскую одежду, чтобы пресекать опасное поведение подростков. Только на этой неделе в Подмосковье погибли трое зацеперов.

Ранее на станции Мытищи неизвестные устроили драку.

Соблюдайте правила безопасности на железнодорожных путях, чтобы избежать печальных инцидентов на станции. Переходите пути только в специально оборудованных для этого местах - через пешеходные переходы, тоннели, мосты, железнодорожные переезды, путепроводы, а также настилы и зоны с указателем «Переход через пути».

РЖД Драки Мытищи

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