09 января 2025, 17:47

Юные футболисты из Можайска стали призерами областного турнира в Дмитрове

Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Воспитанники Дворца спорта «Багратион» Можайского городского округа заняли второе место в детском футбольном турнире Football Kids Cup, который состоялся в Дмитрове. Лучшим игроком команды признали Давида Клиницкого, а звание лучшего вратаря турнира получил Сергей Брыкин.

Первый тур завершился для футболистов из Можайска уверенной победой: со счетом 5:0 ребята обыграли юных спортсменов из Королева. В этом состязании отличились Кирилл Шлямин, Артем Семенов и Илья Ефремов.

Второй тур дался можайским спортсменам нелегко: футболисты пропустили два мяча от соперников из Клина, но сумели собраться и завершить матч со счетом 3:2. Голы забили Алексей Шпаков, Платон Дубов и Кирилл Шлямин.

Третий тур юные футболисты из Можайска завершили с победным счетом 3:0. Успешный исход турнира команде обеспечили Кирилл Шлямин, Артем Семенов и Александр Дудков.

Соперниками можайских ребят в четвертом туре стали футболисты из команды «Зоркий-Красногорск (желтые)». И вновь юные спортсмены из Можайска выиграли со счетом 1:0. Победный гол забил Демид Тарасенко после передачи Алексея Шпакова.

Финал турнира принес можайским игрокам серебро. Поединок с командой «Зоркий-Красногорск (синие)» проходил в равной борьбе, однако за полминуты до окончания игры соперники сумели забить гол. Он и решил исход матча.

Спортсмены Футбол Можайск
09 января 2025, 18:58
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 2 балла вечером 9 января
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в два балла вечером 9 января. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском и Пятницком шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Пробки Дороги
09 января 2025, 18:47
Нейрохирург Екатерина Дубова пополнила штат больницы в Солнечногорске
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В Солнечногорской больнице появилась нейрохирург Екатерина Дубова. Врач специализируется на эндоскопической хирургии.

Доктор Екатерина Дуброва окончила Астраханский государственный медицинский университет и прошла ординатуру на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Михаила Владимирского. Врач выбрала профессию еще в детстве: маленькую Екатерину вдохновил пример бабушки, которая трудилась врачом-кардиологом.

«Мне всегда казались очень интересными операции на мозге, именно поэтому я стала нейрохирургом. В Солнечногорской больнице мне понравилось отделение, оснащение нейрохирургической операционной. Я планирую развивать здесь малоинвазивные операции, эндоскопическую хирургию, на которой я специализируюсь», - отметила Екатерина Дуброва.

По словам заместителя главы городского округа Солнечногорск Майи Моревой, высококвалифицированные специалисты поступают в учреждения округа, в том числе благодаря мерам поддержки.

«Я уверена, что пациенты по достоинству оценят профессионализм Екатерины. Ее компетенции и стремление внедрять передовые методики станут ценным вкладом для нашей больницы», - добавила она.

Напомним, что в Солнечногорске для медиков действуют различные меры поддержки: компенсация аренды жилья, оплата проезда до работы и обратно, социальные выплаты студентам. Кроме того, в 2024 году 15 специалистов получили безвозмездные земельные участки в округе по программе «Земля врачам».

Больницы Солнечногорск Врачи Медицина
09 января 2025, 18:25
Канализационные станции реконструируют в поселке Голубое в 2025 году
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Первый заместитель главы Солнечногорска Александр Кузьмин посетил три населенных пункта округа. В праздничные дни жители Голубого столкнулись с проблемой прорыва на канализационно-насосных станциях. Кузьмин сообщил, что в этом году четыре таких объекта в поселке отремонтируют.

Аварийные бригады работали над прочисткой насосов в поселке Голубое, устраняя застрявшие бытовые предметы. Сейчас от Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области ожидают подтверждения о включении четырех канализационно-насосных станций в государственную программу реконструкции.

Жители Андреевки сообщили о ненормативной подаче тепла через крышные котельные на Староандреевской улице, дом № 43, в корпусах № 1 и № 2. Александр Кузьмин обсудит с управляющей организацией замену второго котла на объекте.

«Такие обходы помогают разобраться в проблемах на месте и оперативно отреагировать на них, найти оптимальное решение. Вопросы отопления в осенне-зимний период держим на особом контроле. Нам, как и губернатору, важно, чтобы жители были в тепле, с горячей водой, в комфортных условиях», - отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Также жители Андреевки недовольны просевшей после прокладки кабеля дорогой в Тверецком проезде. Администрация выдала предписание владельцу здания о необходимости восстановления асфальтового покрытия.

В Алабушево Александр Кузьмин посетил дом № 16 на Военно-Морской улице. Год назад в электрощитовой подъезда произошло самовозгорание. Вопрос решили с новой управляющей компанией «ЮгСтрой», которая обслуживает дом с декабря 2024 года.

ЖКХ Солнечногорск Отопление Дороги Ремонтные работы
09 января 2025, 18:04
Жителей Можайска проинформировали о симптомах метапневмовируса
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Врач-терапевт из Можайска Анастасия Малина рассказала о симптомах, которые вызывает заражение метапневмовирусом. Она также проинформировала жителей о том, где можно сделать прививку от пневмококковой инфекции.

У пациентов, зараженных метапневмовирусом, появляется кашель, повышается температура тела, они страдают от заложенности носа и насморка, дыхание становится затрудненным.

По словам заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи, врача-терапевта Анастасии Малиной, метапневмовирус открыли еще в 2001 году.

«Подобные инфекции, как обычно, более опасны для детей, пожилых и людей со сниженным иммунитетом», - добавила она.

Врач также пояснила, что вакцину против вируса еще не создали. А вот прививка от пневмококковой инфекции защитит от заражения любыми вирусными инфекциями. Пройти вакцинацию можно в кабинете № 206 взрослой поликлиники Можайской больницы, а также в кабинетах № 200 и № 201 детской поликлиники, фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях.

Здравоохранение Болезни Врачи Можайск

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