Юные футболисты из Можайска стали призерами областного турнира в Дмитрове

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Первый тур завершился для футболистов из Можайска уверенной победой: со счетом 5:0 ребята обыграли юных спортсменов из Королева. В этом состязании отличились Кирилл Шлямин, Артем Семенов и Илья Ефремов.

Второй тур дался можайским спортсменам нелегко: футболисты пропустили два мяча от соперников из Клина, но сумели собраться и завершить матч со счетом 3:2. Голы забили Алексей Шпаков, Платон Дубов и Кирилл Шлямин.

Третий тур юные футболисты из Можайска завершили с победным счетом 3:0. Успешный исход турнира команде обеспечили Кирилл Шлямин, Артем Семенов и Александр Дудков.

Соперниками можайских ребят в четвертом туре стали футболисты из команды «Зоркий-Красногорск (желтые)». И вновь юные спортсмены из Можайска выиграли со счетом 1:0. Победный гол забил Демид Тарасенко после передачи Алексея Шпакова.

Финал турнира принес можайским игрокам серебро. Поединок с командой «Зоркий-Красногорск (синие)» проходил в равной борьбе, однако за полминуты до окончания игры соперники сумели забить гол. Он и решил исход матча.