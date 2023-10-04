Юные футболисты из Каширы досрочно стали чемпионами Московской области

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В турнире участвовали коллективы из Серебряных Прудов, Зарайска, Луховиц, Коломны и других городов Подмосковья.

«Все соперники играют хорошо, но мы были посильнее. И выиграли турнир. Залог победы - это хорошая командная игра и регулярные тренировки», - рассказал капитан команды из Каширы Арсений Зубахин.

Лучшим бомбардиром СШ Кашира стал Федор Брылев. Один из заключительных матчей прошел на стадионе в Кашире с ФК «Авангард» из Зарайска. Он завершился со счетом 7:1 в пользу хозяев поля.

«Для нас стал неожиданностью такой результат в Первенстве Московской области. Потому что для этого состава это дебют в таком турнире. К сожалению, было мало игровой практики зимой, не смогли выехать на сборы», - сообщил Ермолаев.

В последнем туре команда из Каширы сыграет с коллективом из ФОК имени Борзаковского из Луховиц.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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