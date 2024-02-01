Юные флейтистки из Подмосковья стали героинями спецпроекта об одаренных детях «Открывая таланты»

Флейта помогла справиться с волнением Полина до сих пор помнит, как впервые услышала тонкий, пронзительный звук флейты. Девочка спросила у мамы, что это за музыка.

«Она ответила, что это флейта. И тогда я попросила ее найти школу, чтобы я тоже могла научиться так играть», - рассказала музыкант.

Жительница Подмосковья уже шесть лет обучается во Фрязинской детской школе искусств. Сначала Полина мечтала играть на фортепиано, но все же отдала предпочтение духовому инструменту.

Девочка призналась, что флейта помогла ей справиться с волнением. Когда-то школьница занималась художественной гимнастикой, всегда сильно нервничала и даже начинала плакать перед выступлениями.

«А перед концертом с флейтой - это совсем другое, это какое-то спокойствие: ты просто играешь - и все, и как будто ничего и никого вокруг в мире нет», - поделилась Полина.

Музыкальная династия Анастасия выбирала инструмент более осознанно. Она растет в семье с несколькими поколениям музыкантов, а мама и сестра девочки посвятили себя флейте. Именно этот инструмент школьница попросила у Деда Мороза на Новый год.

«Когда выступали первый раз - я ужасно волновалась. А два года назад был мой первый международный конкурс - „Золота Флейта России“, и снова волнение. Ведь это мой первый международный конкурс!» - рассказала Анастасия.

Конкурс проходил в Москве в два тура. В первом было много участников, а во второй прошли всего шесть человек. Юная жительница Подмосковья заняла среди них второе место и стала лауреатом второй степени.

Занятия каждый день Чтобы играть как Полина и Анастасия, нужно упорно трудиться в течение нескольких лет. Во время школьных каникул девочки оттачивают мастерство практически круглосуточно.

«Нужно каждый день заниматься по часу, а лучше даже по три - каждый день, без выходных», - отметила Полина.

Старания девочек помогли им стать звездами долгожданного мероприятия: компания «Газпромнефть - смазочные материалы» торжественно открыла концертный зал в единственной детской школе искусств во Фрязине. Вместе с оркестром юные артистки выступили на первой большой сцене Фрязинской ДШИ.

Анастасия решила получить музыкальное образование и остаться в родном образовательном учреждении в качестве преподавателя. Школьница уже представляет, как выведет «своих» детей на сцену - новую, красивую, с профессиональными освещением и звуком.