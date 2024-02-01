01 февраля 2024, 10:28

Юные флейтистки из Подмосковья стали героинями спецпроекта об одаренных детях «Открывая таланты»

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Одиннадцатилетняя Анастасия Попова и 12-летняя Полина Коротаева, играют на флейтах и выступают в дуэте «Тутти». Во втором выпуске спецпроекта РИАМО об одаренных детях Московской области «Открывая таланты» девочки рассказали, как выбирали инструмент, поделились планами на будущее и историями своего пути в искусстве.

Флейта помогла справиться с волнением Полина до сих пор помнит, как впервые услышала тонкий, пронзительный звук флейты. Девочка спросила у мамы, что это за музыка.

«Она ответила, что это флейта. И тогда я попросила ее найти школу, чтобы я тоже могла научиться так играть», - рассказала музыкант.

Жительница Подмосковья уже шесть лет обучается во Фрязинской детской школе искусств. Сначала Полина мечтала играть на фортепиано, но все же отдала предпочтение духовому инструменту.

Девочка призналась, что флейта помогла ей справиться с волнением. Когда-то школьница занималась художественной гимнастикой, всегда сильно нервничала и даже начинала плакать перед выступлениями.

«А перед концертом с флейтой - это совсем другое, это какое-то спокойствие: ты просто играешь - и все, и как будто ничего и никого вокруг в мире нет», - поделилась Полина.

Музыкальная династия Анастасия выбирала инструмент более осознанно. Она растет в семье с несколькими поколениям музыкантов, а мама и сестра девочки посвятили себя флейте. Именно этот инструмент школьница попросила у Деда Мороза на Новый год.

«Когда выступали первый раз - я ужасно волновалась. А два года назад был мой первый международный конкурс - „Золота Флейта России“, и снова волнение. Ведь это мой первый международный конкурс!» - рассказала Анастасия.

Конкурс проходил в Москве в два тура. В первом было много участников, а во второй прошли всего шесть человек. Юная жительница Подмосковья заняла среди них второе место и стала лауреатом второй степени.

Занятия каждый день Чтобы играть как Полина и Анастасия, нужно упорно трудиться в течение нескольких лет. Во время школьных каникул девочки оттачивают мастерство практически круглосуточно.

«Нужно каждый день заниматься по часу, а лучше даже по три - каждый день, без выходных», - отметила Полина.

Старания девочек помогли им стать звездами долгожданного мероприятия: компания «Газпромнефть - смазочные материалы» торжественно открыла концертный зал в единственной детской школе искусств во Фрязине. Вместе с оркестром юные артистки выступили на первой большой сцене Фрязинской ДШИ.

Анастасия решила получить музыкальное образование и остаться в родном образовательном учреждении в качестве преподавателя. Школьница уже представляет, как выведет «своих» детей на сцену - новую, красивую, с профессиональными освещением и звуком.

Дети Музыка Фрязино Газпром нефть
31 января 2024, 23:55
Патологоанатомическое отделение открылось на базе стационара «Клиники № 1» в Мытищах
ГБУЗ МО "МОКПТД"
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Патологоанатомическое отделение с гистологической лабораторией открылось в Московском областном клиническом противотуберкулезном диспансере. Это стало возможным благодаря капитальному ремонту базы стационара «Клиники № 1» в Мытищах.

Ранее Московская область была вынуждена направлять пациентов в Москву и Санкт-Петербург для диагностики ревматологических, инфекционных и некоторых онкологических заболеваний, так как в регионе отсутствовали подходящие условия для таких исследований.

«Необходимость развития патологоанатомической службы, без которой нельзя себе представить определения лечения туберкулезных больных, мы озвучивали, начиная с 2018 года. Мотивов было много. Когда возникла необходимость принимать на долечивание больных, то оказалось, что очень много диагнозов нуждаются в коррекции», - рассказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Он подчеркнул, что для работы в отделении были привлечены специалисты, ранее работавшие в федеральных учреждениях Министерства здравоохранения и Министерства науки и высшего образования. Они обладают богатым опытом и знаниями, что позволяет им в большинстве случаев точно диагностировать туберкулез и направлять пациентов к подходящим специалистам.

Отделение отремонтировано по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Здравоохранение Мытищи
31 января 2024, 23:29
Более 2,3 тысячи подъездов убрали от мусора и грязи в Подмосковье с начала года
ГУСТ МО
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Специалисты Единой диспетчерской службы Московской области обработали более 2,3 тысячи заявок от жителей региона в категории «Провести уборку от мусора и грязи в подъезде». В связи с этим ГУСТ МО напоминает о нормативах уборок в местах общего пользования многоквартирных домов.

Большинство обращений на эту тему поступило от жителей Химок, Подольска, Балашихи, Красногорска, Люберец, Королева и Ленинского.

«Все заявки отработаны, подъезды убраны», - подчеркнули в ГУСТ МО.

Кроме того, специалисты ГУСТ напомнили, что в многоквартирных домах должна проводиться ежедневная влажная уборка первого и второго этажей, подметание подъезда дважды в неделю, а мойка полов во всем подъезде - один раз в неделю.

Если в подъезде находится лифт, то он должен убираться каждый день, а его оборудование промываться дважды в месяц. Во всех случаях, независимо от наличия или отсутствия лифта, управляющая компания обязана проводить генеральную уборку подъезда раз в год. Работники должны вымыть окна, счетчики, плафоны, жалюзи, а также удалить всю паутину с потолков и углов.

Если собственников квартир не удовлетворяет качество уборки, они могут обратиться к управляющей организации или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО. Все обращения обрабатываются в течение 24 часов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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ЖКХ Мусор
31 января 2024, 23:01
Отделения хирургического профиля развернули на базе Московского областного госпиталя для ветеранов войн
Козлов Максим Константинович
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Отделения хирургического профиля работают в Московском областном госпитале для ветеранов войн. Они оснащены самым современным оборудованием, что позволяет специалистам проводить сложнейшие операции и оказывать квалифицированную медицинскую помощь.

Одно из них - рентгенологическое - оснащено компьютерной томографией (КТ) и магнитно-резонансной томографией (МРТ). В этом отделении применяются методы рентгеновской диагностики и хирургического вмешательства, включая проведение коронарографии и последующее стентирование сосудов сердца.

Отделение общей хирургии ежегодно осуществляет не менее 400 операций на органах брюшной полости, применяя видеоэндоскопическое оборудование. Это позволяет проводить диагностику и лечение с высокой точностью и эффективностью.

Отделение травматологии и ортопедии принимает на госпитализацию пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата, включая случаи, требующие хирургического вмешательства, таких как эндопротезирование суставов конечностей.

Кроме того, в госпитале функционирует отделение сердечно-сосудистой хирургии, где проводится консервативное лечение и обследование пациентов с поражениями артерий и вен нижних конечностей. Здесь специалисты также выполняют реконструктивные вмешательства на важных артериях, таких как цереброваскулярный бассейн, брюшная аорта, ее висцеральные ветви и артерии конечностей.

«Малоинвазивные хирургические методы лечения значительно снижают риск послеоперационных осложнений у пациентов», - подчеркнул заведующий хирургическим отделением Московского областного госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Алексей Бирюков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц новой техникой.

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Больницы Врачи
31 января 2024, 22:37
Итоги конкурса «Дай лапку!» подвели в Подмосковье
МосОблЕИРЦ
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МосОблЕИРЦ подвел итоги конкурса «Дай лапку!». Компетентное жюри выбрало 10 победителей, которые получат ценные призы.

Среди лучших клыкастый красавец из Одинцова, пес-трудяга из Люберец, улыбчивый геккон, кот-мотоциклист, кот-директор, старые знакомые Оскар, Умка и другие. Конкурс видеоработ выиграли забавные малыши на елке и кот, исполняющий неповторимый цирковой трюк с тазом.

МосОблЕИРЦ поблагодарил каждого участника и поздравил победителей, пожелав их питомцам крепкого здоровья. Всем финалистам конкурса вручат призы – годовые сертификаты на телеветеринарию. Они будут отправлены по электронной почте до конца февраля.

Конкурс «Дай лапку!» проводится с октября прошлого года. За это время жители Подмосковья прислали более восьми тысяч фото и видео-работ. Все они были достойны занять призовые места, но членам жюри пришлось отобрать лишь 10 победителей.

Посмотреть все фото и видео участников можно на сайте конкурса.

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