29 июля 2024, 13:05

Юные фигуристы из Красногорска встретились с олимпийской чемпионкой Родниной

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Воспитанники академии фигурного катания Татьяны Навки «Наши надежды Красногорск» встретились с Ириной Родниной — трехкратной олимпийской чемпионкой, десятикратной чемпионкой мира, одиннадцатикратной чемпионкой Европы. Она поделилась опытом с подрастающим поколением.

Ирина Роднина - прославленная советская фигуристка. Она не проиграла ни одного соревнования с 1969 года по 1980 годы. Ее программы стали эталоном безупречного исполнения. Ирина Константиновна знакома всем юным спортсменам. Встреча прошла в зале «Красногорск Арена». Познакомиться с чемпионкой пришли воспитанники академии фигурного катания Татьяны Навки «Наши надежды Красногорск», родители, тренеры и начальник управления по физической культуре и спорту Алу Бочкаев.

Ирина Роднина поделилась опытом с подрастающим поколением. Она дала ценные советы детям и тренерам, а родителям рассказала, как воспитывать и развивать юных фигуристов.

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Красногорск Фигурное катание
29 июля 2024, 13:48
Администрация Солнечногорска поможет бизнесу подобрать участки для глэмпинга
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Еженедельные встречи с представителями бизнес-сообществ в рамках поддержки предприятий малого и среднего бизнеса проходят в Солнечногорске. На очередной из них администрация муниципалитета пообщала помочь предпринимателю в подборе участков для развития глэмпинга.

Очередная встреча с предпринимателями прошла в коворкинг-центре «Альянс». С исполняющим обязанности заместителя главы городского округа Кириллом Типографщиком бизнесмены обсудили планы на будущее.

«Любой предприниматель или инвестор может обратиться к нам с предложением, вопросом или проблемой, которые будут вынесены на обсуждение. Одно из нововведений рабочей группы - привлечение специалистов от банков, чтобы оперативно решить вопросы кредитования или обслуживания», - отметил Типографщик.

Один из бизнесменов представил проект по созданию глэмпинга на территории Солнечногорска. Администрация муниципалитета окажет помощь в подборе земельного участка и в получении мер поддержки по развитию бизнеса.

Записаться на встречу предпринимателей можно через горячую линию главы муниципалитета: 8 (800) 201-67-47. А также по телефону центра «Мой бизнес»: 8 (926) 457-00-96.

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Солнечногорск Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
29 июля 2024, 13:44
Краснокнижный гриб ежовик коралловидный появился в Подмосковье после дождей
Анна Монахова
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После обильных дождей в лесах Подмосковья заметили редкий гриб ежовик коралловидный. Он получил свое название благодаря характерной форме, напоминающей кораллы.

«Этот гриб является сапрофитом и играет важную роль в разложении органических веществ и возвращении питательных веществ в экосистему», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В последние годы гриб стали чаще находить в подмосковных лесах. Если в дальнейшем показатели останутся стабильными, возможно, ежовик коралловидный перенесут из основного списка Красной Книги Московской области в мониторинговый. Сейчас он отнесен к видам, которые восстанавливаются в численности.

«Несмотря на свою съедобность и ценные кулинарные качества, собирать ежовик коралловидный в нашем регионе запрещено, это чревато штрафом. Лучше полюбоваться его красотой со стороны», - добавил Фирсов.

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Природа
29 июля 2024, 13:25
Байкеры доставили на Изборский Холм в Псковской области землю из Красногорска
пресс-служба Администрации Красногорска
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Байкеры мотоклуба «Ночные волки» доставили на священный Изборский холм в Псковской области землю из Красногорска. Ее взяли из легендарного места сражений в Великой Отечественной войне в деревне Нефедьево.

В этом году мероприятие приурочили к 80-й годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков.

«Село Нефедьево, Красногорского городского округа, известно всему миру, потому что здесь остановили операцию „Тайфун“, которая была разработана для взятия Москвы. Именно в этом селе прошли жестокие бои», - рассказал представитель Всероссийского Мотоклуба «Ночные волки» Виталий Падалкин.

На священный Изборский Холм в Псковской области несут землю из многих памятных мест, где проходили знаменитые битвы и где захоронены великие русские люди. Мотоклуб «Ночные волки» таким образом почтил память советских солдат, которые защитили страну.

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Красногорск Великая Отечественная война
29 июля 2024, 13:20
Открытая тренировка по самбо прошла в центральном парке Павловского Посада
Администрация Павлово-Посадского городского округа
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В центральном городском парке Павловского Посада состоялась открытая тренировка по самбо. Участниками спортивного мастер-класса стали посетители парка, активисты «Молодой гвардии» и дети бойцов специальное военной операции.

Началась тренировка с разминки на ковре, затем спортсменов научили правильной технике падения и самостраховке. После все желающие смогли потренироваться и отработать несколько приемов на практике.

«Множество желающих смогли присоединиться к новому для них виду спорта, потренироваться и получить заряд спортивного и хорошего настроения. Мы всегда рады видеть такую активную и вовлеченную молодежь, и советуем всем больше двигаться, проводить время бодро и весело. Ведь спорт - это залог долгой и здоровой жизни!» - сказал муниципальный координатор проекта «Zа самбо» партии «Единая Россия» Василий Ерохин.

Тренировку организовали при поддержке Федерации дзюдо и самбо Павлово-Посадского городского округа в рамках проекта «Самбо в парках!» партии «Единая Россия».

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Спортсмены Павловский посад

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