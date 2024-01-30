Юные биатлонисты из Химок завоевали три медали на первенстве Московской области

Владимир Симонов показал лучшее время среди юношей 15-16 лет на дистанции в шесть километров, завоевав золотую медаль. Его товарищ по команде Даниил Ковалев укрепил успех химчан, заняв второе место в той же возрастной категории.

Не остался без награды и Арсений Топоров, который стал бронзовым призером на дистанции 4,5 километра среди юношей 13-14 лет.

«Поздравляю наших спортсменов-победителей с достойным результатом. В городском округе развитие спорта является одним из приоритетных направлений. Такие достижения - колоссальная работа тренерского состава. Юные спортсмены могут гордиться своими наставниками», - прокомментировал муниципальный депутат Глеб Демченко.

Ранее другая воспитанница химкинской школы по зимним видам спорта уже завоевала бронзу на третьем этапе Кубка Федерации биатлона, который проходил в Белоруссии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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