Юные баскетболисты из Подольска победили на первенстве Московской области

За звание лучших на первенстве Московской области по баскетболу боролись команды из Подольска, Серпухова, Раменского, Коломны и Дзержинского. Соревнования среди юношей 13-ти лет состоялись в спортивной школе олимпийского резерва «Космос». Баскетболисты из Подольска обыграли игроков из Раменского со счетом 37:15, а ребят из Коломны подольские спортсмены обошли со счетом 40:5.

«Тренировать детей - это невероятное удовольствие и большая ответственность. Мне нравится наблюдать за их прогрессом, видеть, как они преодолевают трудности и достигают новых высот. Я горжусь тем, что могу быть частью этого процесса и вдохновлять юных спортсменов на достижение их целей», - поделился тренер спортивной школы олимпийского резерва «Космос» Дмитрий Сидоркин.