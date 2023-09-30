Юные баскетболисты из Химок завоевали «серебро» на турнире «Быстрый прорыв»

Читайте нас в:

Всего команда провела пять матчей и одолела соперников из Елабуги (66:19), Сергиева Посада (41:33), Можги (51:30) и московской «Тринты» (23:40). Всего два мяча не хватило химчанам в борьбе за первое место с командой из Нижнего Новгорода. Последняя встреча закончилась со счетом 46:44.

Кроме серебряных медалей спортсмены из химкинской команды показали себя лучшими в конкурсах «Американка» и «Баскетбольное ассорти». Еще одного учения спортивной школы олимпийского резерва № 1 признали лучшим игроком.

Член совета депутатов городского округа Химки Ирина Беляева поздравила юных спортсменов с блестящим результатом.

«Упорство воспитанников спортшколы, их дисциплина и желание побеждать находятся на самом высоком уровне», - подчеркнула она.

«Быстрый прорыв» - проект ежегодных турниров для мальчиков и девочек, юношей и девушек различных возрастов. С 2022 года его проводит Федерация баскетбола Москвы при поддержке фестиваля «Минибаскет» в партнерстве с Российской федерацией баскетбола.