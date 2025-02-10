Юные баскетболисты из Химок выиграли бронзу в турнире «Быстрый прорыв»

В Дмитрове прошел товарищеский матч по футболу между командами «Айболит» Дмитровской больницы и сборной Московской областной станции скорой медицинской помощи. Комментаторами стали заведующая Дмитровской подстанцией скорой помощи Любовь Корчагина и старший фельдшер отдела организационной и учебно-методической работы Дмитрий Никитин.

Матч организовали с целью укрепить профессиональные и личные связи между коллегами.

«Участники показали настоящий командный дух и отыграли с полной отдачей, как на официальном турнире. Мы сделали акцент на ротацию, чтобы каждый игрок смог проявить себя. Всем хватило игрового времени, и я горжусь нашей командой», - поделился впечатлениями фельдшер Раменской подстанции скорой медицинской помощи Эльдар Дидимов.

Фельдшер Александр Кривулин принял участие в игре и забил гол, несмотря на потерю ноги в ДТП. Молодой человек вернулся к работе в оперативный отдел и продолжает активно поддерживать спортивную форму.

За ходом игры следили коллеги, которые не смогли присутствовать лично. Для них организовали корпоративный чат, чтобы они поддерживали связь с командами и болели на расстоянии. Комментаторами стали заведующая Дмитровской подстанцией скорой помощи Любовь Корчагина и старший фельдшер отдела организационной и учебно-методической работы Дмитрий Никитин.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина отметила, что этот товарищеский матч - пример того, что в спорте нет проигравших.

«Такие мероприятия не только укрепляют командный дух, но и напоминают о важности взаимной поддержки и единства в профессиональной среде», - подчеркнула она.