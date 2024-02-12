12 февраля 2024, 17:21

Юные баскетболисты из Химок выиграли бронзу на международном турнире в Анталье

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 городского округа Химки заняли третье место на международном детском баскетбольном турнире, проходившем в Анталье. Соревнования собрали сотни юных спортсменов из России, Грузии, Турции и Иордании, представляя высокий уровень мастерства и конкуренции.

Под руководством опытных тренеров Владимира Трунова и Вадима Авенариуса, команда из Химок провела пять игр, две из которых стали ключевыми на пути к завоеванию бронзовых медалей. По словам Трунова, юные баскетболисты проявили себя как настоящие бойцы, сражаясь на равных с соперниками, которые были старше их на два года и превосходили их в физических данных.

Этот турнир стал первым серьезным международным испытанием для спортсменов, за исключением поездки в Белоруссию. Волнение перед поездкой сменилось желанием показать все, на что способны юные баскетболисты. Как отмечает Трунов, полученный опыт и позитивные отзывы тренеров и родителей соперников из Турции и Иордании подтвердили высокий уровень подготовки и мастерства команды.

Спортивная школа олимпийского резерва № 1 в Химках, основанная 15 октября 1975 года, продолжает подтверждать свой статус лидера среди детско-юношеских баскетбольных школ Подмосковья. Воспитанники школы регулярно демонстрируют высокие результаты на Первенстве России по баскетболу и других значимых турнирах, завоевывая призовые места и прославляя свой город на спортивной арене.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, в конце прошлого года Минспорт России назвал Московскую область первым регионом по темпам развития спорта.

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Спортсмены Химки Баскетбол
12 февраля 2024, 17:24
Знаки с запретом на парковку установили вблизи мусорных площадок в Люберцах
пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Специальные дорожные знаки, ограничивающие парковку у контейнерных площадок, установили в Люберцах. Они позволят оператору «ЭкоЛайн-Воскресенск» осуществлять вывоз отходов в соответствии с графиком.

Региональный оператор перевозит порядка 5,4 тысячи кубометров отходов на территории всего городского округа ежедневно. Вывоз осуществляется из более чем четырех тысяч емкостей смешанных отходов, 903 баков для раздельного сбора и 373 бункеров для КГО.

Всего на территории Воскресенского кластера ежедневно генерируется свыше 14 тысяч кубических метров мусора. Весь этот существенный объем отходов регоператор отправляет на современные комплексы по сортировке и переработке отходов - КПО «Восток» и КПО «Прогресс».

Вывоз отходов производится в соответствии с установленным графиком, который может корректироваться только в случае запаркованности контейнерной площадки или заснеженных, неочищенных от наледи проездов.

В пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области также напомнили о штрафах, предусмотренных за неправильную парковку возле контейнерных площадок. Для граждан сумма составляет пять тысяч рублей, для должностных лиц - 10 тысяч рублей, а для юридических лиц - 30 тысяч рублей.

Кроме того, каждый житель Московской области может сообщить о факте перекрытия контейнерной площадки через приложение «Добродел», в котором доступен раздел «Народный инспектор».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Люберцы ЖКХ Мусор
12 февраля 2024, 17:18
Школы в 14 городских округах Подмосковья получат гранты за привлечение учителей
Пресс-служба губернатора Московской области
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Подмосковные школы, которые расположены близко к Москве, будут получать гранты за привлеченных учителей. Сумма выплаты за каждого нанятого специалиста составит 80 тысяч рублей, рассказал министр образования региона Илья Бронштейн.

В 2024 году в Подмосковье ввели еще одну новую меру поддержки в сфере образования. Школы в 14 городских округах, расположенных близко к Москве, будут получать гранты за привлеченных учителей. Речь об образовательных учреждениях Балашихи, Мытищ, Красногорска, Химок, Подольска, Люберец, Котельников, Одинцова, Наро-Фоминска, Чехова, Реутова, Долгопрудного, Дзержинского и Ленинского. 12 февраля начался отбор школ для участия в программе, а первые выплаты начнутся уже в марте. За каждого нового специалиста с нагрузкой от 27 часов в неделю учреждения получат по 80 тысяч рублей.

Еще одна новая мера поддержки 2024 года - компенсация арендной платы учителям. Размер выплаты составит 20 тысяч рублей. Прием заявок начался с 1 февраля на портале госуслуг.

Сейчас в Подмосковье работают 49,9 тысячи учителей, и на каждого специалиста приходится в среднем по 21 ученику. В январе 2024 года в школы приняли еще 232 педагога. Губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов усилить работу в этом направлении.

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Школы Учителя Образование
12 февраля 2024, 17:17
Мособлконтроль начал реализацию пилотного проекта по контролю бюджетных средств
Главное контрольное управление Московской области
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Мособлконтроль запустил реализацию пилотного проекта «Стелс-контроль» с начала 2024 года. Он поможет проследить за оборотом бюджетных средств и проконтролировать, как распорядители и получатели их используют.

Новая система контроля отличается от существующей тем, что инспекции осуществляются без уведомления и участия объекта контроля путем сбора и обработки информации из государственных информационных систем Подмосковья.

В рамках пилотного проекта ревизоры оценивают соблюдение сроков постановки на учет бюджетных обязательств по соглашениям о предоставлении средств из бюджета Московской области и государственным контрактам.

«Стелс-контроль» направлен на своевременное выявление рисков совершения нарушений, а также предупреждение участников бюджетного процесса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Московской области.

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Экономика
12 февраля 2024, 17:13
Более 2,5 миллиарда рублей инвестируют в строительство пятой очереди промышленного коворкинга в Есипове
Мининвест МО
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Строительство пятой очереди производственного-складского комплекса «Подмосковье индастриал» запланировали в индустриальном парке «Есипово». Инвестиции в проект превысят 2,5 миллиарда рублей, а его реализация позволит создать около 500 рабочих мест.

«Общий объем инвестиций в пять очередей проекта оценивается в 10,2 миллиарда рублей. Всего на территории комплекса создадут порядка двух тысяч новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Весь проект планируется реализовать до 2031 года», - сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприниматели смогут приобрести или взять в аренду полностью готовые помещения для ведения производственной деятельности площадью от 500 квадратных метров. По словам соучредителя холдинга «Строительный Альянс» Артема Петрухина, резидентам доступны заправочная станция, клининг, банковские услуги, высокоскоростной интернет и другие услуги.

«За счет высокого уровня цифровизации резиденты могут получить все те услуги, которые доступны в бизнес-центре в центре Москвы», - подчеркнул он.

Всего на территории индустриального парка «Есипово» реализуют свыше 150 тысяч квадратных метров складской и промышленной недвижимости в формате «Подмосковье индастриал».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

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Инвестиции

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