Юные баскетболисты из Химок выиграли бронзу на международном турнире в Анталье

Под руководством опытных тренеров Владимира Трунова и Вадима Авенариуса, команда из Химок провела пять игр, две из которых стали ключевыми на пути к завоеванию бронзовых медалей. По словам Трунова, юные баскетболисты проявили себя как настоящие бойцы, сражаясь на равных с соперниками, которые были старше их на два года и превосходили их в физических данных.

Этот турнир стал первым серьезным международным испытанием для спортсменов, за исключением поездки в Белоруссию. Волнение перед поездкой сменилось желанием показать все, на что способны юные баскетболисты. Как отмечает Трунов, полученный опыт и позитивные отзывы тренеров и родителей соперников из Турции и Иордании подтвердили высокий уровень подготовки и мастерства команды.

Спортивная школа олимпийского резерва № 1 в Химках, основанная 15 октября 1975 года, продолжает подтверждать свой статус лидера среди детско-юношеских баскетбольных школ Подмосковья. Воспитанники школы регулярно демонстрируют высокие результаты на Первенстве России по баскетболу и других значимых турнирах, завоевывая призовые места и прославляя свой город на спортивной арене.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, в конце прошлого года Минспорт России назвал Московскую область первым регионом по темпам развития спорта.

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