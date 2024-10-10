Юные автоинспекторы из Лобни выступили на областных соревнованиях

Постановку театра на Литейном из Москвы «Пушкин. Дорожные истории» покажут в главном доме усадьбы Знаменское-Губайлово в Красногорске. Спектакль запланирован на 13 октября в 17:00.

Постановку представят при поддержке Министерства культуры России в рамках реализации проекта Росконцерта «Театр в усадьбах».

Первое действие - спектакль «Станционный смотритель» по одноименной короткой повести из цикла «Повести Белкина». Сюжет строится вокруг вечного конфликта отцов и детей, поиска любви и счастья вне зависимости от того, какую цену придется за это заплатить.

Второе действие - спектакль «Граф Нулин». Это анекдот по изящной поэме, сочиненной Александром Пушкиным «в два утра». Сюжет построен на иронии и юморе, наполнен вокальными номерами старинных русских песен, романсов XIX века и фрагментов популярной оперетты.

«Мы не побоялись объединить эти две истории, вышедшие из-под пера великого классика. Разные по настроению, по ритмической природе текста, по социальному положению героев и глубине драматизма, обе они очень романтичны и увлекательны. И в наше время, почти два века спустя, они продолжают волновать нас, заставляя мысленно примерять на себя роли юных красавиц, роковых соблазнителей, ничего не подозревающих мужей и обманутых отцов и задаваться вопросом, а как бы мы поступили на их месте», - рассказал режиссер-постановщик Сергей Морозов.

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