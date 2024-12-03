Юные актеры из Ногинска выступили в финале проекта «Театральный поединок»

Финал пятого сезона Молодежного проекта «Театральный поединок» прошел в Московском Губернском театре. Он объединил три сильнейшие команды этого года. Заключительную игру оценивало жюри, в состав которого вошли деятели российского театрального искусства. Почетными гостями мероприятия стали педагоги и мастера профильных творческих вузов, актеры и режиссеры театра и кино, ведущие деятели в сфере креативных индустрий.

Победу в проекте «Театральный поединок» одержала команда из Ликино-Дулево.

Для художественных руководителей и педагогов коллективов, а также директоров домов культуры Подмосковья организовали лекции и выступления ведущих экспертов в области театральной педагогики и режиссуры. Так, собравшиеся побывали на занятии преподавателя ГИТИСА Любови Кузнецовой об актерском этюде.

«Театральный поединок» собрал 32 коллектива из 26 городов Подмосковья. В течение года юные актеры участвовали в образовательной, конкурсной и партнерских программах проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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