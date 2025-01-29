Юношу с термическим ожогом глаз спасли от слепоты в медцентре Рошаля

«У юноши были повреждены оба глаза. Он получил ожог второй степени, термохимические ожоги роговицы, конъюнктивы, кожи век и лица, часть ожога пришлась на шею. Требовалось немедленное устранение химикатов с поверхностей слизистых и кожи», - рассказал лечащий врач Даниил Гулякин.

Оказалось, что эти травмы парень получил во время эксперимента с бытовой химией, к которому его подтолкнули популярные ролики из соцсетей.

Под наркозом врачи тщательно промыли места ожогов и обработали их антисептиком, чтобы предотвратить осложнения. Затем очистили поврежденные ткани. Операция длилась 30 минут и прошла успешно.

Зрение пациента удалось восстановить на 80%. После лечения его можно будет улучшить и полностью вернуть до прежнего уровня.

Врачи напомнили об опасности экспериментов с химикатами и взрывчатыми веществами. Часто они заканчиваются тяжелыми травмами и увечьями. Немедленное обращение за медицинской помощью в таких ситуациях поможет спасти жизнь и избежать осложнений.