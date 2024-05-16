Юношу избавили от приступов эпилепсии в больнице в Подольске

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«Над бровью пациента сделали разрез, затем в черепе пациента сделали отверстие диаметром два сантиметра. Через него специалистам удалось проникнуть в мозг и удалить каверному», - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Подольской областной клинической больницы Михаил Землянский.

Операция длилась три часа. Точную локализацию каверномы обнаружили в помощью сверхточного микроскопа и интраоперационной навигации. Опухоль удалили.

Сейчас пациент уже выписан из больницы. После операции у него больше не было эпилептических приступов.

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