Юношеские командно-штабные игры прошли в Подмосковье к 9 Мая

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Как рассказали в Министерстве образования Московской области, ребята выполняли тактические задания, демонстрировали скорость принятия решений, собирали и разбирали автомат Калашникова, участвовали в пожарно-прикладной эстафете, а также научились пилотировать дроны в рамках Военно-спортивного слета «Соболь».

Участники попробовали блюда полевой кухни и увидели выступления специалистов кинологической службы Шереметьевской таможни и ансамбля «Московия».

«Командно-штабные игры „Интеллект на страже Родины“ продолжают тематику формирования проектных команд для решения мультимодальных задач на материале исторических событий», - рассказал Евгений Дегтярев, исполнительный директор Всероссийского слета «Командно-штабные игры».

В соревнованиях победила команда школа № 11 из Долгопрудного. На втором месте - студенты-четверокурсники ВУЦ МФТИ, а третье место завоевал военно-патриотический отряд «Соболь» Физтех-лицея имени Капицы.

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