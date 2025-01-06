Юношеская хоккейная команда «Витязь» взяла бронзу на «Кубке Подольска-2025»

Победителем турнира стала московская команда «Росич», а серебро досталось домодедовскому «Пересвету». В финальных матчах юные футболисты показали высокий уровень подготовки и волю к победе.

Соревнования проходили на стадионе спортивного комплекса «Труд», который оборудован современным полем с подогревом, что позволило провести игры даже в условиях непогоды. Турнир собрал спортсменов 2011 года рождения, которые боролись за звание лучших под девизом: «Все рекорды должны быть нашими!».

«Мы гордимся ребятами! Они показали настоящий командный дух и стремление к победе. Уверен, что самые громкие достижения у нас впереди», - отметил тренер «Витязя» Сергей Ватагин.

В первый день турнира команды соревновались в группах «А», «Б» и «В», а во второй день состоялись финальные матчи за золотые, серебряные и бронзовые медали. Несмотря на упорную борьбу, подольский «Витязь» сумел завоевать бронзу, став одной из лучших команд турнира.

«Кубок Подольска» стал настоящим праздником спорта и подарил юным футболистам возможность проявить себя на высоком уровне. Организаторы отметили, что турнир будет продолжаться и в будущем, привлекая все больше участников из разных регионов.