Юноша из Одинцова выиграл Гран-при на фестивале «Инклюзивная Москва»
Сергей Молнар, который воспитывается в приемной семье из Одинцова, выиграл Гран-при фестиваля «Инклюзивная Москва». Юноша исполнил стихотворение «Молитва Матери».
В Министерстве социального развития Московской области сообщили, что Сергей живет в семье Светланы Трофимовой и Дениса Антонова. Приемные родители большое внимание уделяют развитию творческих способностей ребенка.
Парень блестяще выступил на московском фестивале, организованном центром народной артистки России Дианы Гурцкой. За трогательное прочтение стихотворения о маме Сергей получил самую главную награду конкурса - Гран-при.
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