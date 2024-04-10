Юного пациента больницы в Долгопрудном спасли от удушья

Заболевание возникло на фоне вирусной инфекции и стремительно развивалось. Стояние ребенка на момент прибытия в отделение расценивалось как тяжелое. Девочку осмотрел дежурный врач-педиатр Рустамхон Темиров.

«У девочки отмечалась дыхательная недостаточность второй степени. Мы тут же начали неотложную терапию, вызвали реаниматолога. Ребенка стабилизировали и перевели в реанимацию, где наблюдали за ним в течение суток», - рассказала заведующая детским соматическим отделением Долгопрудненской больницы Юлия Романова.

Когда самочувствие девочки улучшилось, ее вместе с мамой перевели в детское отделение. На пятые сутки ребенка уже выписали домой с полным выздоровлением. Перед отъездом мама написала слова благодарности медикам в журнале посещений.

Юлия Романова рассказала, что сужение гортани возникает на фоне простудных заболеваний и проявляется осиплостью голоса, лающим кашлем и одышкой. Родителям следует незамедлительно обращаться к врачам при возникновении этих симптомов. До прибытия медиков можно облегчить состояние ребенка при помощи ингаляторов. Рекомендуется также открыть окна, чтобы проветрить помещение и обеспечить доступ свежего воздуха.

Ранее в Волоколамске впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла два часа, о чем сообщили в Минздраве Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».