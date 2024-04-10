10 апреля 2024, 11:45

Юного пациента больницы в Долгопрудном спасли от удушья

Медиасток.рф
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Мама девятимесячной девочки обратилась в детское соматическое отделение Долгопрудненской городской больницы с жалобами на выраженную одышку у дочери, осиплость, грубый кашель и температуру. Врачи диагностировали у ребенка острый стеноз гортани.

Заболевание возникло на фоне вирусной инфекции и стремительно развивалось. Стояние ребенка на момент прибытия в отделение расценивалось как тяжелое. Девочку осмотрел дежурный врач-педиатр Рустамхон Темиров.

«У девочки отмечалась дыхательная недостаточность второй степени. Мы тут же начали неотложную терапию, вызвали реаниматолога. Ребенка стабилизировали и перевели в реанимацию, где наблюдали за ним в течение суток», - рассказала заведующая детским соматическим отделением Долгопрудненской больницы Юлия Романова.

Когда самочувствие девочки улучшилось, ее вместе с мамой перевели в детское отделение. На пятые сутки ребенка уже выписали домой с полным выздоровлением. Перед отъездом мама написала слова благодарности медикам в журнале посещений.

Юлия Романова рассказала, что сужение гортани возникает на фоне простудных заболеваний и проявляется осиплостью голоса, лающим кашлем и одышкой. Родителям следует незамедлительно обращаться к врачам при возникновении этих симптомов. До прибытия медиков можно облегчить состояние ребенка при помощи ингаляторов. Рекомендуется также открыть окна, чтобы проветрить помещение и обеспечить доступ свежего воздуха.

Ранее в Волоколамске впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла два часа, о чем сообщили в Минздраве Подмосковья.

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Дети Больницы Долгопрудный
10 апреля 2024, 12:26
Весеннюю школу вожатых открыли в Мытищах
Министерство образования МО
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Торжественное открытие школы вожатых провели в Российском университете кооперации Мытищинского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

Школа вожатых - это возможность развить навыки в педагогическом направлении, обрести новые знакомства, работать в команде, получать полезные знания и углубиться в структуру работы с детьми разного возраста.

На открытии школы побывали 150 участников и гостей. Будущие вожатые из разных городских округов узнают о профессиональной этике, разберут педагогические ситуации и научатся работать с детьми.

После школы участники сдадут экзамены и получат свидетельство государственного образца о прохождении обучения.

Сейчас в школе вожатых обучается более 200 кандидатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Школы Мытищи Экзамены
10 апреля 2024, 12:21
Еще 37 боеприпасов времен Великой Отечественной войны обезвредили в Подмосковье
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Специалисты группы, занимающейся взрывотехническими работами в составе специализированного поисково-спасательного отряда № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас», обезвредили 37 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Снаряды обнаружили в Рузском городском округе.

Главный эксперт группы взрывотехнических работ ПСО-2 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Михайлин сообщил, что жители Рузы сообщили о взрывоопасной находке в единую службу экстренных вызовов Система-112. На место были незамедлительно отправлены специалисты.

После прибытия на место вызова взрывотехники осмотрели опасные находки и определили их как 45-миллиметровые артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны. Александр Михайлин добавил, что боеприпасы были помещены в контейнер и перевезены на безопасное расстояние от населенного пункта, где их обезвредили согласно инструкции.

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Спасатели Руза
10 апреля 2024, 12:13
Предпринимателей Подмосковья пригласили на обучающий курс «Экспортный форсаж»
Unsplash
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Новый поток акселерационной программы «Экспортный форсаж» стартует в Подмосковье 25 апреля. Курс будет особенным: его учащимися станут исключительно промышленные предприятия.

Программа разработана специально для производителей промышленных товаров, например, комплектующих, запчастей и оборудования. Участникам курса предстоит пройти шесть очных семинаров, а также индивидуальные консультации с наставниками.

Предприниматели научатся выбирать перспективные рынки, разрабатывать экспортную маркетинговую стратегию, а также грамотно вести переговоры с иностранными покупателями.

Участие в программе бесплатное. Узнать подробности и подать заявку на участие в акселераторе можно на сайте Фонда поддержки ВЭД МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что акция «День добрых дел» пройдет в регионе 27 апреля.

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Инвестиции Экспорт
10 апреля 2024, 11:52
Завод бутилированной воды и соков построят в Дмитрове к 2025 году
Мининвест
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Компания «Лидер 5» начала строительство завода бутилированной питьевой воды, безалкогольных напитков и соков в Дмитровском городском округе. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«Инвестиции компании в проект составляют пять миллиардов рублей. На новом заводе, где ежегодно смогут выпускать 100 миллионов бутылок разных напитков, будет создано 170 рабочих мест. Запуск предприятия запланирован на 2025 год», - отметила Зиновьева.

Проект включили в реестр региональных, что обеспечит предприятию ряд налоговых льгот. Так, для компании с 20% до 10% снизят налог на прибыль. Когда завод заработает, для предприятия будет действовать сниженная ставка налога на имущество.

Подробнее об условиях включения в перечень региональных инвестпроектов, а также о других мерах поддержки можно узнать на инвестиционном портале Московской области.

Новое производство тортов и пирожных откроют в Волоколамске. Его запустит компания «Хлебпром».

Благодаря открытию завода появятся более 400 новых рабочих мест.

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Инвестиции Строительство Заводы Дмитров

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