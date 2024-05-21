Юного «инспектора ДПС» заметили на дороге в Раменском

Как отметил очевидец, мальчик в форме полицейского стоял на улице Свободы. Еще один собеседник 360.ru заметил ребенка на Донинском шоссе. Он предположил, что мальчик живет в этом районе.

Ребенок облачился в форму сотрудника ГИБДД. В рука он держал жезл и другие атрибуты госавтоинспектора. Проезжающие мимо водители иронично отреагировали на «правоохранителя».

«Здравия желаю», - сказал автор видео.

Еще один очевидец с юмором отметил, что ожидал остановки и штрафа за тонировку.

По данным Telegram-канала «112», мальчик действительно тормозил автомобили и требовал от водителей документы. Ребенка ищут правоохранители. Однако, как уточнили в публикации, строго наказывать его не собираются. С ребенком проведут беседу и отправят на экскурсию по Госавтоинспекции.