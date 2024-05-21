Юного «инспектора ДПС» заметили на дороге в Раменском
В Раменском заметили юного «помощника ГИБДД». Кадры с маленьким патрульным появились в распоряжении 360.ru.
Как отметил очевидец, мальчик в форме полицейского стоял на улице Свободы. Еще один собеседник 360.ru заметил ребенка на Донинском шоссе. Он предположил, что мальчик живет в этом районе.
Ребенок облачился в форму сотрудника ГИБДД. В рука он держал жезл и другие атрибуты госавтоинспектора. Проезжающие мимо водители иронично отреагировали на «правоохранителя».
«Здравия желаю», - сказал автор видео.
Еще один очевидец с юмором отметил, что ожидал остановки и штрафа за тонировку.
По данным Telegram-канала «112», мальчик действительно тормозил автомобили и требовал от водителей документы. Ребенка ищут правоохранители. Однако, как уточнили в публикации, строго наказывать его не собираются. С ребенком проведут беседу и отправят на экскурсию по Госавтоинспекции.